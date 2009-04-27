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Тюменский оперуполномоченный получил кредит по фальшивому документу

27 апреля 2009, 12:36
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Якова Суркова, подозреваемого в использовании заведомо подложного документа.
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Тюмень

Как установлено следствием, 22 января 2009 года Сурков в должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМ-4 УВД по Тюмени для получения кредита в размере полумиллиона рублей предоставил в Тюменское городское отделение Сберегательного банка РФ подложную справку.

Так, в качестве места своей работы Сурков указал коммерческую организацию, оказывающую услуги по ремонту и строительству. Там же, согласно предоставленным милиционером документам, якобы трудились и его поручители — сотрудник экспертно-криминалистического центра при ГУВД по Тюменской области и юрисконсульт филиала одного из коммерческих банков.

При проверке документов службой безопасности Сбербанка и была обнаружена их подложность. Учитывая то, что Сурков является работником правоохранительных органов, материалы были направлены в Управление собственной безопасности областного ГУВД, а затем переданы в следственные органы Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

По результатам предварительной проверки следователем принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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