Тюменский оперуполномоченный получил кредит по фальшивому документу

Как установлено следствием, 22 января 2009 года Сурков в должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска
Так, в качестве места своей работы Сурков указал коммерческую организацию, оказывающую услуги по ремонту и строительству. Там же, согласно предоставленным милиционером документам, якобы трудились и его поручители — сотрудник
При проверке документов службой безопасности Сбербанка и была обнаружена их подложность. Учитывая то, что Сурков является работником правоохранительных органов, материалы были направлены в Управление собственной безопасности областного ГУВД, а затем переданы в следственные органы Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
По результатам предварительной проверки следователем принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, сообщили Nashgorod.ru в