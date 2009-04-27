Тюменский оперуполномоченный получил кредит по фальшивому документу

Так, в качестве места своей работы Сурков указал коммерческую организацию, оказывающую услуги по ремонту и строительству. Там же, согласно предоставленным милиционером документам, якобы трудились и его поручители — сотрудник экспертно-криминалистического центра при ГУВД по Тюменской области и юрисконсульт филиала одного из коммерческих банков.