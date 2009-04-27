Тюменские автобусы проверяют на безопасность

В ходе операции будет обследоваться общественный транспорт, дабы не допустить выпуска на линию неисправных автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Проверят наличие медицинского освидетельствования водителей перед выездом на линию, наличие водительских удостоверений и соответствующих категорий и т. д. Виновники правонарушений привлекаются к административной ответственности, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.