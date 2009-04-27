nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские автобусы проверяют на безопасность

27 апреля 2009, 10:57
27 апреля по 10 мая в Тюменской области проводится 1 этап федеральной оперативно-профилактической операции «Автобус», целью которой является повышение безопасности и профилактика аварийности в области пассажирских перевозок.

В проведении операции, кроме сотрудников Госавтоинспекции, будут задействованы сотрудники подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, экономическими преступлениями и участковые уполномоченные.

В ходе операции будет обследоваться общественный транспорт, дабы не допустить выпуска на линию неисправных автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Проверят наличие медицинского освидетельствования водителей перед выездом на линию, наличие водительских удостоверений и соответствующих категорий и т. д. Виновники правонарушений привлекаются к административной ответственности, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.

Для контроля технического состояния автобусов на маршруте, на линию выйдут передвижные пункты технического контроля, оснащенные приборами и оборудованием. Так, с помощью люфтомера, инспекторы ГИБДД, проверят исправность рулевого управления. Эксплуатация автобусов, не уложившихся в технические нормативы, будет запрещаться до устранения причины.

Ежегодно в ходе проведения подобных мероприятий выявляются сотни нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов, вплоть до таких грубых, как управление в состоянии опьянения.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25