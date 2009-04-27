Тюменские автобусы проверяют на безопасность

В проведении операции, кроме сотрудников Госавтоинспекции, будут задействованы сотрудники подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, экономическими преступлениями и участковые уполномоченные.
В ходе операции будет обследоваться общественный транспорт, дабы не допустить выпуска на линию неисправных автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Проверят наличие медицинского освидетельствования водителей перед выездом на линию, наличие водительских удостоверений и соответствующих категорий
Для контроля технического состояния автобусов на маршруте, на линию выйдут передвижные пункты технического контроля, оснащенные приборами и оборудованием. Так, с помощью люфтомера, инспекторы ГИБДД, проверят исправность рулевого управления. Эксплуатация автобусов, не уложившихся в технические нормативы, будет запрещаться до устранения причины.
Ежегодно в ходе проведения подобных мероприятий выявляются сотни нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов, вплоть до таких грубых, как управление в состоянии опьянения.