Сегодня у лисиц новоселье

Сегодня день святого Мартина исповедника, папы Римского. Мартин исповедник осуждал монофелитскую ересь, за что был подвергнут заточению и приговорен к смертной казни, которая была заменена на ссылку.
По приметам охотников, в это время лисицы переселяются из старых нор в новые. Первые три дня бывают слепы и глухи. Они пробуждаются от своего сна только тогда, когда их начнут клевать вороны. «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота» — говорили в народе. Вороны переселяются в новые гнезда. В этот день принято привечать ворон, подкармливать их.
Не только лисицы, но и люди страдали по весне куриною слепотой. Излечить её можно было так. Страдающий куриною слепотою шел на перекресток, садился на землю и притворялся, будто