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Сегодня у лисиц новоселье

27 апреля 2009, 13:13
По народному календарю 27 апреля — день Мартина Лисогона или вороний праздник.

Сегодня день святого Мартина исповедника, папы Римского. Мартин исповедник осуждал монофелитскую ересь, за что был подвергнут заточению и приговорен к смертной казни, которая была заменена на ссылку.

По приметам охотников, в это время лисицы переселяются из старых нор в новые. Первые три дня бывают слепы и глухи. Они пробуждаются от своего сна только тогда, когда их начнут клевать вороны. «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота» — говорили в народе. Вороны переселяются в новые гнезда. В этот день принято привечать ворон, подкармливать их.

Не только лисицы, но и люди страдали по весне куриною слепотой. Излечить её можно было так. Страдающий куриною слепотою шел на перекресток, садился на землю и притворялся, будто что-то ищет. На вопрос прохожего: «Что ищешь?», Отвечал: «Что найду, то тебе отдам!». При этих словах больной утирал глаза рукою и махал на любопытного — болезнь должна была перейти на него.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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