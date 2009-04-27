Сегодня у лисиц новоселье

Не только лисицы, но и люди страдали по весне куриною слепотой. Излечить её можно было так. Страдающий куриною слепотою шел на перекресток, садился на землю и притворялся, будто что-то ищет. На вопрос прохожего: «Что ищешь?», Отвечал: «Что найду, то тебе отдам!». При этих словах больной утирал глаза рукою и махал на любопытного — болезнь должна была перейти на него.