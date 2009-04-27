Россияне впервые в истории добрались до Северного полюса на автомобилях

Со старта 20 марта с острова Голомянный архипелага Северная Земля (Земля Николая Второго) два российских автомобиля «Емеля» производства завода экспериментального транспорта в
«Эта победа — это итог двух лет нашей предварительной работы по подготовке автомобилей и анализа опыта предыдущих российских экспедиций, — рассказал руководитель морской автомобильной ледовой экспедиции Василий Елагин. — Кроме россиян, никто больше в мире не работает в этом направлении — чтобы осваивать дрейфующие льды Арктики с помощью колесных автомобилей. И вот мы в очередной раз доказали свое преимущество».
По словам Елагина, автомашины «Емеля» — настоящее спасение в условиях снежной заполярной тундры. В отличие от обычных гусеничных вездеходов, они совсем не оставляют следов на льду, очень экономичны, комфортны, обладают большой автономностью.
В состав команды триумфаторов, помимо Елагина, вошли путешественники Сергей Ларин, Владимир Обиход, Николай Никульшин, Алексей Шкрабкин, Василий Маковнев и Алексей Ушаков.
В ближайшее время команда доберется до российского ледового аэродрома, который разбит в 80 км от Северного полюса. Оттуда доблестные машины и наши герои будут возвращены на Большую Землю.