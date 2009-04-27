Россияне впервые в истории добрались до Северного полюса на автомобилях

«Эта победа — это итог двух лет нашей предварительной работы по подготовке автомобилей и анализа опыта предыдущих российских экспедиций, — рассказал руководитель морской автомобильной ледовой экспедиции Василий Елагин. — Кроме россиян, никто больше в мире не работает в этом направлении — чтобы осваивать дрейфующие льды Арктики с помощью колесных автомобилей. И вот мы в очередной раз доказали свое преимущество».