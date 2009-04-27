Очередь в детские сады Тюменской области превышает 15 тысяч человек

Много предложений поступило при обсуждении вопроса развития сети дошкольных учреждений области. Так, глава региона предложил рассмотреть возможность увеличения мест в детских садах сразу несколькими путями. В сельской местности, где в последнее время построены новые просторные садики, часто львиную долю площади помещений занимает стационарная мебель — обеденные столы или кровати. То есть, площадь помещений используется нерационально. Если заменить мебель на более современную, эргономичную, функциональную, учитывающую возраст детей, то, освободив пространство для занятий и игр, количество детей в саду можно было бы увеличить. Но это не единственное предложение.