Очередь в детские сады Тюменской области превышает 15 тысяч человек

Единая долгосрочная программа «Основные направления развития образования и науки Тюменской области» состоит из пяти подпрограмм по таким направлениям, как дошкольное, общее, профессиональное образование, защита прав детей и развитие науки.
Много предложений поступило при обсуждении вопроса развития сети дошкольных учреждений области. Так, глава региона предложил рассмотреть возможность увеличения мест в детских садах сразу несколькими путями. В сельской местности, где в последнее время построены новые просторные садики, часто львиную долю площади помещений занимает стационарная мебель — обеденные столы или кровати. То есть, площадь помещений используется нерационально. Если заменить мебель на более современную, эргономичную, функциональную, учитывающую возраст детей, то, освободив пространство для занятий и игр, количество детей в саду можно было бы увеличить. Но это не единственное предложение.
Ещё один путь — продумать варианты размещения дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов, и варианты возведения дополнительных помещений к уже существующим зданиям детских садов (там, где позволяет территория). Продолжится также ревизия зданий, построенных под сады и ясли, но используемые под другие нужды.
Сейчас очередь в детские сады превышает в регионе 15 тысяч человек, сообщила Ирина Лысакова, причем 91% нуждающихся живут в городах. Вместе с главами муниципалитетов, департаменту уже удалось найти возможность дополнительно ввести до конца года ещё 1320 мест. Это позволит снизить очереди в городах на 7%, а в некоторых сельских районах ликвидировать их полностью. Если задействовать механизмы, о которых говорили на президиуме правительства, очередь продвинется ещё более существенно.
Рассказал директор областного департамента и о подготовке к Единому госэкзамене. Оборудовано более 70 пунктов сдачи ЕГЭ. По основным предметам в школах проведены репетиционные испытания. Поскольку в этом году ЕГЭ стал обязательным и проводится уже не в рамках эксперимента, то появилась необходимость доставить выпускников к пунктам сдачи ЕГЭ из отдаленных и малодоступных районов области. Поэтому губернатор подписал распоряжение о выделении средств для доставки на экзамен авиатранспортом 32 выпускников школ из Вагайского и 28 — из Тобольского районов.