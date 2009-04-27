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Медведев потребовал переделать сайты госструктур

27 апреля 2009, 13:20
Президент России Дмитрий Медведев поручил чиновникам сделать сайты государственных служб более информативными и удобными, сообщает «Интерфакс». Это произошло после того, как он прочитал жалобы пользователей на такие ресурсы в своем блоге на сервисе LiveJournal.

О необходимости переделать сайты некоторых госслужб Медведев заявил на встрече с вице-премьером Сергеем Собяниным и министром связи и массовых коммуникаций Игорем Щеголевым. Эта встреча была посвящена созданию в России электронного правительства.

Медведев подчеркнул, что читатели его блога называют удобным и информативным сайт Федеральной налоговой службы. В качества сайта, в котором сложно разобраться и найти нужную информацию, приводится ресурс Федеральной миграционной службы.

Сергей Собянин сообщил президенту, что сайты создаются в соответствии с разработанным правительством порядком. Он описывает общие требования к ресурсам и их информационному взаимодействию с населением.

Блог в ЖЖ Дмитрий Медведев открыл 21 апреля. Он зарегистрирован в форме сообщества blog_medvedev. Вечером 21 апреля количество читателей блога перевалило за тысячу. 24 апреля у блога Дмитрия Медведева в ЖЖ было более двух тысяч читателей.

#Новости#Медведев#Интернет#Таня#Политика
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