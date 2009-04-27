Медведев потребовал переделать сайты госструктур

О необходимости переделать сайты некоторых госслужб Медведев заявил на встрече с
Медведев подчеркнул, что читатели его блога называют удобным и информативным сайт Федеральной налоговой службы. В качества сайта, в котором сложно разобраться и найти нужную информацию, приводится ресурс Федеральной миграционной службы.
Сергей Собянин сообщил президенту, что сайты создаются в соответствии с разработанным правительством порядком. Он описывает общие требования к ресурсам и их информационному взаимодействию с населением.
Блог в ЖЖ Дмитрий Медведев открыл 21 апреля. Он зарегистрирован в форме сообщества blog_medvedev. Вечером 21 апреля количество читателей блога перевалило за тысячу. 24 апреля у блога Дмитрия Медведева в ЖЖ было более двух тысяч читателей.