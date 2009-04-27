Медведев потребовал переделать сайты госструктур

Президент России Дмитрий Медведев поручил чиновникам сделать сайты государственных служб более информативными и удобными, сообщает «Интерфакс». Это произошло после того, как он прочитал жалобы пользователей на такие ресурсы в своем блоге на сервисе LiveJournal.