Лавров предлагает КНДР запускать спутники с территории России

«Мы готовы, чтобы аналогичные проекты разрабатывались и с КНДР. Такая возможность на переговорах обозначена, надеюсь, что она будет изучена», — сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Сеуле по итогам его переговоров в Пхеньяне и Сеуле.