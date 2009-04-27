Лавров предлагает КНДР запускать спутники с территории России

«Мы готовы, чтобы аналогичные проекты разрабатывались и с КНДР. Такая возможность на переговорах обозначена, надеюсь, что она будет изучена», — сказал Лавров в пятницу на
Глава МИД при этом напомнил, что Россия сотрудничает со многими странами в мирном освоении космического пространства, включая запуски спутников, и КНДР также могла бы принять участие в таких проектах.
Ранее эксперты высказывали идеи, что одним из путей снятия обеспокоенности ряда стран по поводу ракетных испытаний КНДР может стать предоставление возможности запускать северокорейские спутники на российских