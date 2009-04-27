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Лавров предлагает КНДР запускать спутники с территории России

27 апреля 2009, 09:27
Глава МИД России Сергей Лавров обсуждал в Пхеньяне возможность запуска северокорейских спутников с российской территории и надеется, что эта возможность будет изучена.

«Мы готовы, чтобы аналогичные проекты разрабатывались и с КНДР. Такая возможность на переговорах обозначена, надеюсь, что она будет изучена», — сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Сеуле по итогам его переговоров в Пхеньяне и Сеуле.

Глава МИД при этом напомнил, что Россия сотрудничает со многими странами в мирном освоении космического пространства, включая запуски спутников, и КНДР также могла бы принять участие в таких проектах.

Ранее эксперты высказывали идеи, что одним из путей снятия обеспокоенности ряда стран по поводу ракетных испытаний КНДР может стать предоставление возможности запускать северокорейские спутники на российских ракетах-носителях с территории России.

#Новости#Спутники#Россия#Ксения#Общество
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