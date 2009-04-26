Путин создал комиссию по борьбе со свиным гриппом

Напомним, что по последним данным число жителей Мексики, инфицированных новой разновидностью вируса гриппа Н1N1, превысило 1300 человек. Как минимум 20 заболевших скончались, у ещё более чем 60 умерших диагноз пока не подтвержден. Распространяющийся в Мексике вирус представляет собой ранее не встречавшуюся комбинацию фрагментов «человеческих», «свиных» и «птичьих» вирусов гриппа. В субботу глава ВОЗ Маргарет Чен заявила, что распространяющийся в Мексике вирус может вызвать новую пандемию гриппа.