Путин создал комиссию по борьбе со свиным гриппом

Об этом сообщил сегодня
По словам Пескова, комиссию возглавил
В состав комиссии вошли также представители МИД, пограничной службы России и других заинтересованных ведомств.
«Комиссия уже приступила к работе, уже реализуются конкретные меры», — заявил Песков.
Напомним, что по последним данным число жителей Мексики, инфицированных новой разновидностью вируса гриппа Н1N1, превысило 1300 человек. Как минимум 20 заболевших скончались, у ещё более чем 60 умерших диагноз пока не подтвержден. Распространяющийся в Мексике вирус представляет собой ранее не встречавшуюся комбинацию фрагментов «человеческих», «свиных» и «птичьих» вирусов гриппа. В субботу глава ВОЗ Маргарет Чен заявила, что распространяющийся в Мексике вирус может вызвать новую пандемию гриппа.
В граничащих с Мексикой штатах США подтверждено 11 случаев заражения тем же штаммов вируса. Кроме того, на возможное заражение свиным гриппом проверяют сейчас девятерых учеников частной школы в
В Великобритании, Франции и Новой Зеландии помещены в карантин в общей сложности несколько десятков пассажиров и членов экипажей прибывающих из Мехико самолетов. Во всех случаях поводом для изоляции стали признаки недомогания, напоминающие симптомы заражения гриппом.