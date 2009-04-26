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Путин создал комиссию по борьбе со свиным гриппом

26 апреля 2009, 17:43
Премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, задачей которой является предотвращение распространения свиного гриппа на территории России.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, комиссию возглавил вице-премьер Виктор Зубков, его заместителями стали главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В состав комиссии вошли также представители МИД, пограничной службы России и других заинтересованных ведомств.

«Комиссия уже приступила к работе, уже реализуются конкретные меры», — заявил Песков.

Напомним, что по последним данным число жителей Мексики, инфицированных новой разновидностью вируса гриппа Н1N1, превысило 1300 человек. Как минимум 20 заболевших скончались, у ещё более чем 60 умерших диагноз пока не подтвержден. Распространяющийся в Мексике вирус представляет собой ранее не встречавшуюся комбинацию фрагментов «человеческих», «свиных» и «птичьих» вирусов гриппа. В субботу глава ВОЗ Маргарет Чен заявила, что распространяющийся в Мексике вирус может вызвать новую пандемию гриппа.

В граничащих с Мексикой штатах США подтверждено 11 случаев заражения тем же штаммов вируса. Кроме того, на возможное заражение свиным гриппом проверяют сейчас девятерых учеников частной школы в нью-йоркском районе Квинс

В Великобритании, Франции и Новой Зеландии помещены в карантин в общей сложности несколько десятков пассажиров и членов экипажей прибывающих из Мехико самолетов. Во всех случаях поводом для изоляции стали признаки недомогания, напоминающие симптомы заражения гриппом.

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