В сквере Комсомольском будут расти ясени и липы

Если горожане посвятят субботнику один день, то для сотрудников предприятия «Зеленстрой» субботник растянется на всю весну, поделилась Татьяна Анатольевна. В Калининском районе, где раньше всех начинается посадка деревьев, планируют высадить пятьдесят деревьев. На следующей неделе начнут высаживать молодые сосны и рябины. Затем работа сосредоточится на улицах Калининского, а затем и Центрального округов — необходимо подсадить деревья на придорожных участках.