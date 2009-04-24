nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В сквере Комсомольском будут расти ясени и липы

24 апреля 2009, 14:29
Сегодня, в преддверии субботника, в сквере Комсомольском работники ТМУП «Зеленстрой» высадили шесть лип и двенадцать ясеней. Взрослые пятнадцатилетние деревья были закуплены и привезены из Челябинского ремонтного озеленительного питомника.

Сегодня, в преддверии субботника, в сквере Комсомольском работники ТМУП «Зеленстрой» высадили шесть лип и двенадцать ясеней. Взрослые пятнадцатилетние деревья были закуплены и привезены из Челябинского ремонтного озеленительного питомника, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени Директор ТМУП. «Зеленстрой» Татьяна Дёмина считает, что весна лучшее время для пересадки деревьев, а такой крупномерный посадочный материал приживется ещё быстрее.

Если горожане посвятят субботнику один день, то для сотрудников предприятия «Зеленстрой» субботник растянется на всю весну, поделилась Татьяна Анатольевна. В Калининском районе, где раньше всех начинается посадка деревьев, планируют высадить пятьдесят деревьев. На следующей неделе начнут высаживать молодые сосны и рябины. Затем работа сосредоточится на улицах Калининского, а затем и Центрального округов — необходимо подсадить деревья на придорожных участках.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Озеленение#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25