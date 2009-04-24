В честь 600-тысячной тюменской малышки посадят дерево

В рамках проведения городского субботника на территории Калининского административного округа было принято решение посадить «юбилейное дерево» семьи Зыряновых. Напомним, что у них родилась дочь Мария, которая стала
Родители малышки и её старший брат посадят саженец в честь новорожденной, который будет расти вместе с ней на радость окружающим.
Управа Калининского административного округа поздравляет семью Зыряновых с рождением дочери и желает всем здоровья и благополучия!
Событие произойдет 25 апреля в 11.00 в рамках проведения городского субботника на территории Калининского административного округа по адресу: ул. Чаплина 121 (напротив 2 подъезда) будет посажено дерево семьи Зыряновых