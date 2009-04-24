nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В честь 600-тысячной тюменской малышки посадят дерево

24 апреля 2009, 16:31
25 апреля в Тюмени пройдет общегородской субботник. Каждый год участников становится все больше и больше. Тюменцы не только собирают мусор, приводят в порядок детские площадки, красят ограждения, но и высаживают деревья.
Сюжет
Тюмень

В рамках проведения городского субботника на территории Калининского административного округа было принято решение посадить «юбилейное дерево» семьи Зыряновых. Напомним, что у них родилась дочь Мария, которая стала 600-тысячной жительницей нашего города.

Родители малышки и её старший брат посадят саженец в честь новорожденной, который будет расти вместе с ней на радость окружающим.

Управа Калининского административного округа поздравляет семью Зыряновых с рождением дочери и желает всем здоровья и благополучия!

Событие произойдет 25 апреля в 11.00 в рамках проведения городского субботника на территории Калининского административного округа по адресу: ул. Чаплина 121 (напротив 2 подъезда) будет посажено дерево семьи Зыряновых

#Новости#Природа#Тюмень#Озеленение#Экология#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25