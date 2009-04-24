В честь 600-тысячной тюменской малышки посадят дерево

25 апреля в Тюмени пройдет общегородской субботник. Каждый год участников становится все больше и больше. Тюменцы не только собирают мусор, приводят в порядок детские площадки, красят ограждения, но и высаживают деревья.

Сюжет Тюмень