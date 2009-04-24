Тюменский суд приостановил эксплуатацию ТРЦ «Колумб»

Тюменский Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Калининского округа г. Тюмени и приостановил эксплуатацию
Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, открытое акционерное общество «Тюменьоблснабсбыт» с ноября 2007 года эксплуатирует четырехэтажный
Согласно Градостроительному кодексу РФ разрешение органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет соответствие построенного объекта проектной документации.
Осуществление эксплуатации
В декабре 2008 года прокуратура Калининского округа Тюмени направила в Центральный районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности