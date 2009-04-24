Тюменский суд приостановил эксплуатацию ТРЦ «Колумб»

Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, открытое акционерное общество «Тюменьоблснабсбыт» с ноября 2007 года эксплуатирует четырехэтажный торгово-развлекательный центр «Колумб» площадью более 47 тысяч квадратных метров, который даже не введен в эксплуатацию, а также многоуровневый паркинг площадью свыше 11 тысяч «квадратов». При этом в центре располагаются гипермаркет и супермаркет, салон красоты, развлекательная зона с многозальным кинотеатром, торговая галерея, кафе. Торговый комплекс ежедневно посещают около тысячи тюменцев.