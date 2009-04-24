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Тюменский суд приостановил эксплуатацию ТРЦ «Колумб»

24 апреля 2009, 10:40
Тюменский Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Калининского округа Тюмени и приостановил эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса «Колумб», расположенного в Тюмени по ул. Московский тракт, 118.
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Тюмень

Тюменский Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Калининского округа г. Тюмени и приостановил эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса «Колумб», расположенного в Тюмени по ул. Московский тракт, 118.

Как сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре, открытое акционерное общество «Тюменьоблснабсбыт» с ноября 2007 года эксплуатирует четырехэтажный торгово-развлекательный центр «Колумб» площадью более 47 тысяч квадратных метров, который даже не введен в эксплуатацию, а также многоуровневый паркинг площадью свыше 11 тысяч «квадратов». При этом в центре располагаются гипермаркет и супермаркет, салон красоты, развлекательная зона с многозальным кинотеатром, торговая галерея, кафе. Торговый комплекс ежедневно посещают около тысячи тюменцев.

Согласно Градостроительному кодексу РФ разрешение органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет соответствие построенного объекта проектной документации.

Осуществление эксплуатации торгово-развлекательного комплекса без разрешения органа власти нарушает требования действующего законодательства, создает угрозу безопасности, жизни и здоровью работников и многочисленных посетителей заведения.

ОАО «Тюменьоблснабсбыт» дважды привлекалось управлением инспекции Госстройнадзора по Тюменской области к ответственности по ст.9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), но мер к устранению указанных выше нарушений закона так и не приняло.

В декабре 2008 года прокуратура Калининского округа Тюмени направила в Центральный районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности торгово-развлекательного комплекса «Колумб» до получения ОАО «Тюменьоблснабсбыт» разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Накануне Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокуратуры в полном в объеме.

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