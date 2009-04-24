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Тюменские журналисты готовы писать про высокие технологии в медицине

24 апреля 2009, 15:41
Медицинский Центр «Медар» объявляет конкурс на лучший журналистский материал, посвященный актуальной сегодня теме высоких технологии в медицине.
Сюжет
Тюмень

Основные направления конкурсных тем:

— Высокие технологии в лечении больных с травмами позвоночника

— Современная диагностика и лечение заболеваний крупных, суставов

— Реабилитация после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата

— Детская неврология.

Говоря о целях конкурса, ведущий врач МЦ «Медар» Рафис Ахметьянов заметил: «Давайте покажем то, что у нас хорошо». Действительно, сложилось мнение, что привлечь читателя можно лишь страшилками и казусами. Но ведь на СМИ лежит, в первую очередь, просветительская миссия. Люди должны знать о современных, высокотехнологичных методах диагностики, лечения, реабилитации и профилактики в травматологии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Высокие технологии в медицине являются одним из генеральных направлений в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье». Благодаря их внедрению значительно улучшается качество диагностики, снижается процент послеоперационных осложнений, повышается качество жизни. Актуальность, востребованность, эффективность медицины высоких технологий — это то, о чем сегодня необходимо говорить представителям СМИ со страниц своих изданий.

Срок проведения конкурса — с 22 апреля по 30 сентября 2009 года.

Более подробную информацию можно получить в ЦДК «Идея» по телефону 59-30-18

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