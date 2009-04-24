Тюменские журналисты готовы писать про высокие технологии в медицине

Основные направления конкурсных тем:
— Высокие технологии в лечении больных с травмами позвоночника
— Современная диагностика и лечение заболеваний крупных, суставов
— Реабилитация после травм и заболеваний
— Детская неврология.
Говоря о целях конкурса, ведущий врач МЦ «Медар» Рафис Ахметьянов заметил: «Давайте покажем то, что у нас хорошо». Действительно, сложилось мнение, что привлечь читателя можно лишь страшилками и казусами. Но ведь на СМИ лежит, в первую очередь, просветительская миссия. Люди должны знать о современных, высокотехнологичных методах диагностики, лечения, реабилитации и профилактики в травматологии, при заболеваниях
Срок проведения конкурса — с 22 апреля по 30 сентября 2009 года.
Более подробную информацию можно получить в ЦДК «Идея» по телефону