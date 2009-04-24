Тюменские журналисты готовы писать про высокие технологии в медицине

Говоря о целях конкурса, ведущий врач МЦ «Медар» Рафис Ахметьянов заметил: «Давайте покажем то, что у нас хорошо». Действительно, сложилось мнение, что привлечь читателя можно лишь страшилками и казусами. Но ведь на СМИ лежит, в первую очередь, просветительская миссия. Люди должны знать о современных, высокотехнологичных методах диагностики, лечения, реабилитации и профилактики в травматологии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Высокие технологии в медицине являются одним из генеральных направлений в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье». Благодаря их внедрению значительно улучшается качество диагностики, снижается процент послеоперационных осложнений, повышается качество жизни. Актуальность, востребованность, эффективность медицины высоких технологий — это то, о чем сегодня необходимо говорить представителям СМИ со страниц своих изданий.