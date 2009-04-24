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Тюменец, взгляни на милицию через объектив

24 апреля 2009, 10:57
С 1 мая по 31 августа 2009 года в ГУВД по Тюменской области проводится первый этап фотоконкурса «Открытый взгляд», в котором могут принимать участие как сотрудники органов внутренних дел, так и не работающие в системе МВД фотолюбители и профессиональные фотографы.
Сюжет
Тюмень

Основными задачами конкурса являются формирование положительного образа сотрудника милиции, повышение на этой основе престижа службы в ОВД; пропаганда добросовестного и ответственного исполнения служебных обязанностей, а так же традиций и героики службы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Фотоконкурс для сотрудников милиции проводится по следующим номинациям:

— гражданственность и патриотизм;

— наша профессия;

— портрет;

— пейзаж;

— спортивная фотография;

— макрофотография.

В специальной номинации «Милиция глазами общества» участвуют фоторепортеры средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу в системе МВД.

Фотоработы представляются на конкурс на цифровом носителе (DVD, CD, размер изображения не менее 2048 пикселей) и в печатном варианте (20×30 см, матовая печать).Победителей фотоконкурса ждут призы и денежные премии.

Более подробную информацию о порядке проведения конкурса вы можете получить по телефону 793–361.

#Новости#Тюмень#Фотография#Милиция#Конкурсы#Ксения#Общество
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