Тюменец, взгляни на милицию через объектив

Основными задачами конкурса являются формирование положительного образа сотрудника милиции, повышение на этой основе престижа службы в ОВД; пропаганда добросовестного и ответственного исполнения служебных обязанностей, а так же традиций и героики службы, сообщает Nashgorod.ru
Фотоконкурс для сотрудников милиции проводится по следующим номинациям:
— гражданственность и патриотизм;
— наша профессия;
— портрет;
— пейзаж;
— спортивная фотография;
— макрофотография.
В специальной номинации «Милиция глазами общества» участвуют фоторепортеры средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу в системе МВД.
Фотоработы представляются на конкурс на цифровом носителе (DVD, CD, размер изображения не менее 2048 пикселей) и в печатном варианте (20×30 см, матовая печать).Победителей фотоконкурса ждут призы и денежные премии.
Более подробную информацию о порядке проведения конкурса вы можете получить по телефону 793–361.