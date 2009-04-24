Тюменец, взгляни на милицию через объектив

С 1 мая по 31 августа 2009 года в ГУВД по Тюменской области проводится первый этап фотоконкурса «Открытый взгляд», в котором могут принимать участие как сотрудники органов внутренних дел, так и не работающие в системе МВД фотолюбители и профессиональные фотографы.

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