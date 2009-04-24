Сегодня зубы от боли заговаривают

Другие заговаривали по-своему : «Ты, мисяцю молодый! Пытай ты мертвых и живых: у мертвого зубы не болять? У мертвого зубы николы не болять, кости задубилы, зубы занимилы. Даруй, Господи, чтоб у мены, раба Божьего (имя), зубы занимилы, николы не болилы». Третьи брали небольшую кисть красной рябины, водили ею вокруг больных зубов по часовой стрелке и три зари читали: «Рябина, рябина, по веку тебя не есть, уничтожь мою болезнь!» После этого надо было эту рябину выбросить и больше её никогда не есть.