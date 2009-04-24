Сегодня зубы от боли заговаривают

Сегодня день святого мученика Антипа, епископа
Начало распускания почек у липы, желтой акации, ранних сортов яблони. Появляются всходы крапивы. Снег после половодья — большое для озими невзгодье. «По Антиповой воде о хлебушке гадай» — говорили наши предки.
В этот день медведь из берлоги выходит.
В народе священномученик Антипа почитается как целитель разных человеческих болезней и в особенности как утешитель зубной боли.
Существовало великое множество
Одни читали так: «Месяц в небе, медведь в лесу, камень в поле. Все вы — три брата. Как сойдутся в чистом поле гулять, тогда только у раба Божьего (имя), молитвенного и крещеного, начнут зубы играть. Тьфу, тьфу, тьфу!».
Другие заговаривали
А если надо было вырвать зуб, то считалось, что его можно вырвать только в понедельник, если хочешь избежать беды, потому что понедельник — день ведьм и русалок, когда им в жертву приносили зуб. Но не каждому дано было вылечивать болезни заговорами; больше всего это удавалось тем, кто рожден в семье первым и особенно последним.