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Сегодня зубы от боли заговаривают

24 апреля 2009, 12:46
На Руси 24 апреля называли днем Антип Половода. О дне Антипы говорят: «Антип воду распустил», «Половодье Антипа в овражке топит». Если на Антипа воды не вскрылись — лето будет плохое.

Сегодня день святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Мученик Антипа — ученик святого апостола Иоанна Богослова. За то, что он не захотел по языческому обычаю принести жертвы идолам, был брошен в раскаленного медного вола.

Начало распускания почек у липы, желтой акации, ранних сортов яблони. Появляются всходы крапивы. Снег после половодья — большое для озими невзгодье. «По Антиповой воде о хлебушке гадай» — говорили наши предки.

В этот день медведь из берлоги выходит.

В народе священномученик Антипа почитается как целитель разных человеческих болезней и в особенности как утешитель зубной боли.

Существовало великое множество заговоров-заклинаний от зубной боли. У каждого знахаря они были свои, только ему известные.

Одни читали так: «Месяц в небе, медведь в лесу, камень в поле. Все вы — три брата. Как сойдутся в чистом поле гулять, тогда только у раба Божьего (имя), молитвенного и крещеного, начнут зубы играть. Тьфу, тьфу, тьфу!».

Другие заговаривали по-своему: «Ты, мисяцю молодый! Пытай ты мертвых и живых: у мертвого зубы не болять? У мертвого зубы николы не болять, кости задубилы, зубы занимилы. Даруй, Господи, чтоб у мены, раба Божьего (имя), зубы занимилы, николы не болилы». Третьи брали небольшую кисть красной рябины, водили ею вокруг больных зубов по часовой стрелке и три зари читали: «Рябина, рябина, по веку тебя не есть, уничтожь мою болезнь!» После этого надо было эту рябину выбросить и больше её никогда не есть.

А если надо было вырвать зуб, то считалось, что его можно вырвать только в понедельник, если хочешь избежать беды, потому что понедельник — день ведьм и русалок, когда им в жертву приносили зуб. Но не каждому дано было вылечивать болезни заговорами; больше всего это удавалось тем, кто рожден в семье первым и особенно последним.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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