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«ИжАвто» выпустит ещё 50 тысяч автомобилей Kia

24 апреля 2009, 13:38
Корейский автопроизводитель Kia договорился с заводом «ИжАвто» о поставках 45–50 тысяч комплектов для сборки автомобилей.

Это позволит загрузить мощности российского предприятия до августа 2010 года, пишет РБК Daily со ссылкой на руководителя администрации президента Удмуртской республики Александра Горяинова.

Соглашение предполагает, что предоплата за машинокомплекты составит лишь половину их стоимости. Напомним, по мнению президента Удмуртии Александра Волкова, скидка, которую сделала компания Kia на машинокомплекты, позволит снизить базовую цену на седан Spectra до 300 тысяч рублей, а на внедорожник Sorento — до миллиона рублей.

Сроки поставки машинокомплектов по новым ценам пока не уточняются, однако ранее руководство «ИжАвто» заявляло, что работа завода будет временно приостановлена уже в мае. По словам представителей предприятия, детали для выпуска автомобилей Kia из-за слишком длительного согласования всех формальностей поступят на «ИжАвто» не раньше лета, а сборка автомобилей «ВАЗ» может возобновиться в июне, если спрос на эти машины начнет расти.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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