«ИжАвто» выпустит ещё 50 тысяч автомобилей Kia

Сроки поставки машинокомплектов по новым ценам пока не уточняются, однако ранее руководство «ИжАвто» заявляло, что работа завода будет временно приостановлена уже в мае. По словам представителей предприятия, детали для выпуска автомобилей Kia из-за слишком длительного согласования всех формальностей поступят на «ИжАвто» не раньше лета, а сборка автомобилей «ВАЗ» может возобновиться в июне, если спрос на эти машины начнет расти.