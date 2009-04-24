Чемпионом России по хоккею может стать иностранный клуб

«Высший орган управления Лигой постановил, что в сезоне 2009/2010 годов победителем открытого чемпионата России по хоккею будет объявлен клуб, занявший первое место по итогам первого этапа (регулярного турнира) чемпионата Континентальной хоккейной лиги — открытого чемпионата России, вне зависимости от того, в какой стране базируется этот клуб. Обладатель Кубка Гагарина будет выявлен, как и в сезоне 2008/2009, в
Ранее чемпионом России считалась российская команда, занявшая по итогам двух этапов чемпионата самое высокое место из всех российских команд. В 2008/09 годах такой командой стал обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Серебряные медали получил ярославский «Локомотив», бронзовые — у магнитогорского «Металлурга».
В состав КХЛ на данный момент входят три представителя зарубежья: казахский «Барыс» (Астана), латвийское «Динамо» (Рига) и белорусское «Динамо» (Минск). Из иностранцев, по разным данным, на участие также претендуют украинский «Сокол» (Киев), белорусская «Юность» (Минск), казахский «
На собрании также утверждены годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КХЛ за 2008 год. Чистая прибыль общества за 2008 год между участниками КХЛ оставлена нераспределенной. Назначена аудиторская проверка общества за 2008 и 2009 годы в соответствии с требованиями законодательства России и Международного стандарта финансовой отчетности. Приняты положения о совете директоров КХЛ, о правлении КХЛ, о президенте КХЛ, об исполнительном директоре КХЛ.
Кроме того, собрание постановило учредить Зал славы КХЛ, который будет называться Музей хоккея.