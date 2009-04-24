Чемпионом России по хоккею может стать иностранный клуб

На собрании также утверждены годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КХЛ за 2008 год. Чистая прибыль общества за 2008 год между участниками КХЛ оставлена нераспределенной. Назначена аудиторская проверка общества за 2008 и 2009 годы в соответствии с требованиями законодательства России и Международного стандарта финансовой отчетности. Приняты положения о совете директоров КХЛ, о правлении КХЛ, о президенте КХЛ, об исполнительном директоре КХЛ.