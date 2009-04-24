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Чемпионом России по хоккею может стать иностранный клуб

24 апреля 2009, 17:12
Чемпионом России по хоккею в 2010 году может стать иностранный клуб. Такое изменение в регламент внесено на годовом общем собрании участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Высший орган управления Лигой постановил, что в сезоне 2009/2010 годов победителем открытого чемпионата России по хоккею будет объявлен клуб, занявший первое место по итогам первого этапа (регулярного турнира) чемпионата Континентальной хоккейной лиги — открытого чемпионата России, вне зависимости от того, в какой стране базируется этот клуб. Обладатель Кубка Гагарина будет выявлен, как и в сезоне 2008/2009, в плей-офф».

Ранее чемпионом России считалась российская команда, занявшая по итогам двух этапов чемпионата самое высокое место из всех российских команд. В 2008/09 годах такой командой стал обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Серебряные медали получил ярославский «Локомотив», бронзовые — у магнитогорского «Металлурга».

В состав КХЛ на данный момент входят три представителя зарубежья: казахский «Барыс» (Астана), латвийское «Динамо» (Рига) и белорусское «Динамо» (Минск). Из иностранцев, по разным данным, на участие также претендуют украинский «Сокол» (Киев), белорусская «Юность» (Минск), казахский «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), шведские «Ферьестад» (Карлстад) и «Фрелунда» (Гетеборг), финский «Кярпят» (Оулу), немецкие «Айсберен» (Берлин) и «Кельнер Хайе» (Кельн), а также австрийский «Ред Булл Зальцбург».

На собрании также утверждены годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КХЛ за 2008 год. Чистая прибыль общества за 2008 год между участниками КХЛ оставлена нераспределенной. Назначена аудиторская проверка общества за 2008 и 2009 годы в соответствии с требованиями законодательства России и Международного стандарта финансовой отчетности. Приняты положения о совете директоров КХЛ, о правлении КХЛ, о президенте КХЛ, об исполнительном директоре КХЛ.

Кроме того, собрание постановило учредить Зал славы КХЛ, который будет называться Музей хоккея.

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Ксения
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