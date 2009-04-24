Абитуриенты предпочитают государственные вузы

Как сообщается на официальном сайте ТюмГНГУ, схожие данные были получены и в результате опроса работодателей. Около 60% работодателей таких отраслей, как энергетика, информационные технологии и телекоммуникации, машиностроение, газовая и нефтехимическая промышленность, менеджмент и экономика, предпочитают принимать на работу специалистов, в основном, окончивших государственные вузы.