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Абитуриенты предпочитают государственные вузы

24 апреля 2009, 11:53
Более 67 процентов абитуриентов намерены учиться только в государственном вузе. Это показал социологический опрос, проведенный Независимым рейтинговым агентством в области образования «РейтОР».

Как сообщается на официальном сайте ТюмГНГУ, схожие данные были получены и в результате опроса работодателей. Около 60% работодателей таких отраслей, как энергетика, информационные технологии и телекоммуникации, машиностроение, газовая и нефтехимическая промышленность, менеджмент и экономика, предпочитают принимать на работу специалистов, в основном, окончивших государственные вузы.

Рейтинг вузов показал, что эти предпочтения обоснованны — конкурентоспособность выпускников государственных вузов выше.

#Новости#Таня#Общество
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