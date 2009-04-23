Ветераны Восточного округа вышли на субботник

Столько же энтузиастов из ветеранских организаций четвертого и шестого микрорайонов трудились в аллее, расположенной в районе улицы Федорова, между жилищным комплексом «Озерные аркады» и школой № 64. Всем необходимым инвентарем (перчатками, граблями и мешками для мусора) работников обеспечила управа Восточного округа, совместно с которой и были организованы эти общественно значимые работы.
Анастасия Семеновна Токмянина, председатель совета ветеранов четвертого микрорайона сегодня привела 14 энтузиастов, которым далеко за семьдесят лет. Среди них постоянная участница городских субботников
Александр Устюжанин, председатель городского координационного совета ветеранских организаций войны, труда, вооруженных сил 1, 2, 3, 4, 6 микрорайонов, Восточного микрорайона и станции Войновка рассказал, что свой труд в преддверии
Уже в субботу 25 апреля с 9 до 13 часов на уборку города приглашаются все его жители. В этот день со всеми горожанами выйдут ветераны Великой Отечественной войны, живущие на Войновке.