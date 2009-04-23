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Ветераны Восточного округа вышли на субботник

23 апреля 2009, 15:50
Сегодня, несмотря на дождь, ветераны Восточного округа вышли на субботник. Почти сорок ветеранов, проживающих в первом, втором и третьем микрорайонах убирали старую листву, сухие ветки и другой мусор и сквере Депутатском.

Столько же энтузиастов из ветеранских организаций четвертого и шестого микрорайонов трудились в аллее, расположенной в районе улицы Федорова, между жилищным комплексом «Озерные аркады» и школой № 64. Всем необходимым инвентарем (перчатками, граблями и мешками для мусора) работников обеспечила управа Восточного округа, совместно с которой и были организованы эти общественно значимые работы.

Анастасия Семеновна Токмянина, председатель совета ветеранов четвертого микрорайона сегодня привела 14 энтузиастов, которым далеко за семьдесят лет. Среди них постоянная участница городских субботников 84-летняя Евдокия Ивановна Мартыненко. В этот же день в другом районе округа, в Восточном микрорайоне, ветераны наводили порядок вместе с ребятами из детского клуба «Пламя», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Александр Устюжанин, председатель городского координационного совета ветеранских организаций войны, труда, вооруженных сил 1, 2, 3, 4, 6 микрорайонов, Восточного микрорайона и станции Войновка рассказал, что свой труд в преддверии 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны посвятили родному городу. Для многих из них участие в субботнике, это шанс доказать своим детям и внукам, что пожилые люди молоды душой и по-прежнему сплочены. Устюжанин считает, что многие ветераны Великой Отечественной войны более легки на подъем, чем те люди кому только за 50.

Уже в субботу 25 апреля с 9 до 13 часов на уборку города приглашаются все его жители. В этот день со всеми горожанами выйдут ветераны Великой Отечественной войны, живущие на Войновке.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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