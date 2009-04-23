Ветераны Восточного округа вышли на субботник

Александр Устюжанин, председатель городского координационного совета ветеранских организаций войны, труда, вооруженных сил 1, 2, 3, 4, 6 микрорайонов, Восточного микрорайона и станции Войновка рассказал, что свой труд в преддверии 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны посвятили родному городу. Для многих из них участие в субботнике, это шанс доказать своим детям и внукам, что пожилые люди молоды душой и по-прежнему сплочены. Устюжанин считает, что многие ветераны Великой Отечественной войны более легки на подъем, чем те люди кому только за 50.