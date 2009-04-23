Управленческий форум «Время перемен» пройдет в Тюмени

В период нестабильной экономической ситуации компании могут открыть новые возможности и потенциал для развития и роста бизнеса. Именно сейчас, когда конкуренты начинают слабеть, нужно мобилизовать все имеющиеся силы и сделать рывок вперед. Группа компаний «ИНТАЛЕВ» приглашает Вас стать участником управленческого форума «Время перемен: в поисках эффективных технологий управления и новых решений», который будет проходить 26 мая 2009 года в Тюмени. На форуме будут предложены новые решения и технологии использования кризиса как возможности к развитию бизнеса, новые способы получения прибыли и сокращения издержек.