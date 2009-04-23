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Управленческий форум «Время перемен» пройдет в Тюмени

23 апреля 2009, 10:00
Группа компаний «ИНТАЛЕВ» приглашает тюменских бизнесменов стать участником управленческого форума «Время перемен: в поисках эффективных технологий управления и новых решений», который будет проходить 26 мая 2009 года в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В период нестабильной экономической ситуации компании могут открыть новые возможности и потенциал для развития и роста бизнеса. Именно сейчас, когда конкуренты начинают слабеть, нужно мобилизовать все имеющиеся силы и сделать рывок вперед. Группа компаний «ИНТАЛЕВ» приглашает Вас стать участником управленческого форума «Время перемен: в поисках эффективных технологий управления и новых решений», который будет проходить 26 мая 2009 года в Тюмени. На форуме будут предложены новые решения и технологии использования кризиса как возможности к развитию бизнеса, новые способы получения прибыли и сокращения издержек.

Цель данного мероприятия — обеспечить руководителей предприятий и собственников практическими знаниями в области антикризисного управления и противодействия последствиям финансовой нестабильности. На форуме выступят топ-менеджеры и консультанты ведущих российских компаний. Они поделятся с участниками своим опытом, продемонстрируют свои варианты решения задач управления, которые уже принесли положительные результаты. Также будут проведены персональные консультации компаний-участников Форума с профессиональными консультантами «ИНТАЛЕВ». У Вас есть уникальная возможность получить эту информацию из первых рук!

К участию в форуме мы приглашаем: собственников бизнеса, генеральных директоров, директоров по развитию, финансовых директоров, коммерческих директоров.

Время проведения: 10:00 — 16:30 (регистрация с 9.40).

Место проведения: г. Тюмень, адрес будет указан в приглашении.

Условия участия: вход свободный для целевой аудитории при обязательном условии регистрации на сайте. Управленческий форум — это площадка для профессионалов, где Вы сможете поделиться опытом с коллегами, получить рекомендации специалистов и решения для реализации Ваших задач.

Зарегистрироваться на участие в бизнес-мероприятии и получить подробную информацию можно в департаменте по работе с клиентами ГК «ИНТАЛЕВ» по многоканальному телефону: +7 (343) 229-54-02, 378-97-92 или при заполнениии регистрационной формы на сайте

#Новости#Тюмень#Бизнес#Таня#Экономика
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