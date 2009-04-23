Тюменец уехал рыбачить на дачу и не вернулся

По запросу родственников пропавшего тюменца, водолазная группа «ТОСЭР» выезжала вчера в садовое общество «Москвичка» (24 км. Московского тракта). По словам обратившейся женщины, её муж в понедельник уехал на дачу. С тех пор от мужчины не было никаких известий, на телефонные звонки он не отвечал. Супруга попросила друзей съездить на дачу. На берегу озера, находящегося в садоводческом обществе, приятели пенсионера, обнаружили машину пропавшего и его лодку, гоняемую ветром по льду. Родственники мужчины решили позвонить в спасательную службу. На поисковые работы выехала водолазная группа «ТОСЭР». На льду водоема спасатели нашли лодку, ледобур и удочки, принадлежащие пенсионеру. В 10 м от берега обнаружили небольшую промоину. Погибшего нашли на глубине 2-х метров. Скорее всего, мужчина выпал из лодки.