Тюменец уехал рыбачить на дачу и не вернулся

22 апреля жительница города Тюмени, сотрудница салона по пошиву одежды, получила травму на производстве. Сослуживицы пострадавшей сообщили, что их коллега прошила себе палец — игла застряла в фаланге. Сотрудники салона не смогли оказать женщине помощь и позвонили в спасательную службу. Прибывшие на ул. Червишевский тракт спасатели разобрали швейную машину и механизм, державший иглу. Затем, они вытащили застрявший наконечник из пальца пострадавшей и обработали раненную кисть. Для оказания медицинской помощи была вызвана бригада врачей экстренной терапии., сообщает
По запросу родственников пропавшего тюменца, водолазная группа «ТОСЭР» выезжала вчера в садовое общество «Москвичка» (24 км. Московского тракта). По словам обратившейся женщины, её муж в понедельник уехал на дачу. С тех пор от мужчины не было никаких известий, на телефонные звонки он не отвечал. Супруга попросила друзей съездить на дачу. На берегу озера, находящегося в садоводческом обществе, приятели пенсионера, обнаружили машину пропавшего и его лодку, гоняемую ветром по льду. Родственники мужчины решили позвонить в спасательную службу. На поисковые работы выехала водолазная группа «ТОСЭР». На льду водоема спасатели нашли лодку, ледобур и удочки, принадлежащие пенсионеру. В 10 м от берега обнаружили небольшую промоину. Погибшего нашли на глубине