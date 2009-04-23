Турнир по настольному футболу — впервые в Тюмени!

Турнир является официальным этапом чемпионата России. Результаты всех участников соревнований вносятся в единый всероссийский рейтинг спортсменов, а победители получают путевку на финал чемпионата, который состоится в середине мая в Москве.
Тюменское отделение федерации настольного футбола было создано совсем недавно — в феврале 2009 года, это их первое мероприятие, и первое подобное мероприятие в нашем городе. Соревнования пройдут в двух категориях — одиночной и парной по системе Double Elemenation, то есть на выбывание после двух поражений. Турнир проводится на столе Roberto Sport — официальном спортивном столе международной федерации.
Настольный футбол — это спорт с давней историей. Считается, что впервые настольный футбол придумал француз Люсьен Розангартан, один из сотрудников автомобильной фирмы Citron. Первый же патент получил в 1937 году Алехандро Финистерре, редактор и поэт из Галисии. Попав в больницу после фашистской бомбежки Мадрида, глядя на раненых детей, которые не могли играть в футбол, он придумал игру, имитирующую этот спорт. Однако, это лишь некоторые из версий возникновения настольного футбола. На эту тему подавалось множество патентов, и определить какой же из них следует считать первым, не представляется возможным. Можно лишь утверждать, что вероятнее всего первый прототип современного стола появился не позже
Настольный футбол, который ещё иногда называют «кикер» или «фусбол» (от нем. kicker — футболист, fuball — футбол) — игра на удивление азартная и насыщенная спортивными эмоциями. В кикере от перового гола до настоящего увлечения всего один шаг, причем зачастую по настоящему им «заболевают» люди далекие от обычного футбола. Количество людей приобщившихся к этому виду спорта регулярно растет — исследования показывают, что, например, в Америке почти два миллиона человек играют в фусбол каждую неделю. Для некоторых это остается просто развлечением, способом провести время с друзьями, для других — превращается в полноценный спорт, с тренировками по 5–6 часов в день и регулярными поездками на соревнования различного уровня.
Настольный футбол отлично тренирует мышцы рук и суставы, укрепляет нервную систему, развивает реакцию и внимание, а также способствует снижению веса — за одну партию можно потерять 130–150 килокалорий. Кроме того настольный футбол очень ценится как один из методов реабилитации инвалидов.
Место: ул. Харьковская 60а, оф. 301
Начало регистрации участников: 10:00
Начало игр категории OS: 11:00