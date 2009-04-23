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Турнир по настольному футболу — впервые в Тюмени!

23 апреля 2009, 12:38
26 апреля в Тюмени состоится 1-й рейтинговый турнир Тюменского отделения федерации настольного футбола.
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Тюмень

Турнир является официальным этапом чемпионата России. Результаты всех участников соревнований вносятся в единый всероссийский рейтинг спортсменов, а победители получают путевку на финал чемпионата, который состоится в середине мая в Москве.

Тюменское отделение федерации настольного футбола было создано совсем недавно — в феврале 2009 года, это их первое мероприятие, и первое подобное мероприятие в нашем городе. Соревнования пройдут в двух категориях — одиночной и парной по системе Double Elemenation, то есть на выбывание после двух поражений. Турнир проводится на столе Roberto Sport — официальном спортивном столе международной федерации.

Настольный футбол — это спорт с давней историей. Считается, что впервые настольный футбол придумал француз Люсьен Розангартан, один из сотрудников автомобильной фирмы Citron. Первый же патент получил в 1937 году Алехандро Финистерре, редактор и поэт из Галисии. Попав в больницу после фашистской бомбежки Мадрида, глядя на раненых детей, которые не могли играть в футбол, он придумал игру, имитирующую этот спорт. Однако, это лишь некоторые из версий возникновения настольного футбола. На эту тему подавалось множество патентов, и определить какой же из них следует считать первым, не представляется возможным. Можно лишь утверждать, что вероятнее всего первый прототип современного стола появился не позже 1920-х годов.

Настольный футбол, который ещё иногда называют «кикер» или «фусбол» (от нем. kicker — футболист, fuball — футбол) — игра на удивление азартная и насыщенная спортивными эмоциями. В кикере от перового гола до настоящего увлечения всего один шаг, причем зачастую по настоящему им «заболевают» люди далекие от обычного футбола. Количество людей приобщившихся к этому виду спорта регулярно растет — исследования показывают, что, например, в Америке почти два миллиона человек играют в фусбол каждую неделю. Для некоторых это остается просто развлечением, способом провести время с друзьями, для других — превращается в полноценный спорт, с тренировками по 5–6 часов в день и регулярными поездками на соревнования различного уровня.

Настольный футбол отлично тренирует мышцы рук и суставы, укрепляет нервную систему, развивает реакцию и внимание, а также способствует снижению веса — за одну партию можно потерять 130–150 килокалорий. Кроме того настольный футбол очень ценится как один из методов реабилитации инвалидов.

Место: ул. Харьковская 60а, оф. 301

Начало регистрации участников: 10:00

Начало игр категории OS: 11:00

#Новости#Тюмень#Спорт#Ксения
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