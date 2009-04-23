Со дня смерти Ельцина исполнилось два года

Как сообщил руководитель фонда «Уральский Центр
Дальше сокурсники посетили
«Наина Ельцина не смогла прилететь в Екатеринбург, но она передала подарки — это собрание книг для библиотеки, большая картина с видом города и ещё один подарок, раскрыть который пока не могу», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, в четверг в одном из вузов Екатеринбурга откроется аудитория имени Бориса Ельцина. Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Российского государственного профессионального педагогического университета (РГППУ) Ирина Чебыкина, церемония открытия аудитории уже началась.
«На открытие должна была прибыть дочь Ельцина Татьяна Юмашева. По последней информации, самолет задерживается, но мы точно не знаем, прилетит она на этом рейсе или нет, но московских гостей ждем», — рассказала Чебыкина. Она добавила, что параллельно с открытием аудитории имени первого президента страны будет вручена первая стипендии имени Ельцина, учрежденная в РГППУ в этом году, студентке
«Стипендия — 1,5 тыс. рублей и будет выплачиваться ежемесячно в течение года», — добавила Чебыкина. Как сообщалось, в четверг, 23 апреля, исполняется два года с того дня, когда не стало первого президента России Бориса Ельцина. Он скончался 23 апреля 2007 года в Москве на