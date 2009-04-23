Со дня смерти Ельцина исполнилось два года

«На открытие должна была прибыть дочь Ельцина Татьяна Юмашева. По последней информации, самолет задерживается, но мы точно не знаем, прилетит она на этом рейсе или нет, но московских гостей ждем», — рассказала Чебыкина. Она добавила, что параллельно с открытием аудитории имени первого президента страны будет вручена первая стипендии имени Ельцина, учрежденная в РГППУ в этом году, студентке 4-го курса.