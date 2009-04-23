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Со дня смерти Ельцина исполнилось два года

23 апреля 2009, 17:36
В четверг исполняется два года со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина. Он скончался 23 апреля 2007 года в Москве на 77-м году жизни. Сокурсники Бориса Ельцина в четверг собрались в Екатеринбурге почтить его память.

Как сообщил руководитель фонда «Уральский Центр Б. Н. Ельцина» Анатолий Кириллов, с утра около 20 человек посетили центр с экскурсией. «Сокурсники познакомились с центром, посмотрели две книги, посвященные Ельцину, которые в данный момент готовятся к печати», — отметил Кириллов.

Дальше сокурсники посетили Храм-на-Крови. Кроме того, их ждет экскурсия по Екатеринбургу, а в 15:00 по местному времени они будут присутствовать на открытии в городе филиала президентской библиотеки, открытой в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

«Наина Ельцина не смогла прилететь в Екатеринбург, но она передала подарки — это собрание книг для библиотеки, большая картина с видом города и ещё один подарок, раскрыть который пока не могу», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, в четверг в одном из вузов Екатеринбурга откроется аудитория имени Бориса Ельцина. Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Российского государственного профессионального педагогического университета (РГППУ) Ирина Чебыкина, церемония открытия аудитории уже началась.

«На открытие должна была прибыть дочь Ельцина Татьяна Юмашева. По последней информации, самолет задерживается, но мы точно не знаем, прилетит она на этом рейсе или нет, но московских гостей ждем», — рассказала Чебыкина. Она добавила, что параллельно с открытием аудитории имени первого президента страны будет вручена первая стипендии имени Ельцина, учрежденная в РГППУ в этом году, студентке 4-го курса.

«Стипендия — 1,5 тыс. рублей и будет выплачиваться ежемесячно в течение года», — добавила Чебыкина. Как сообщалось, в четверг, 23 апреля, исполняется два года с того дня, когда не стало первого президента России Бориса Ельцина. Он скончался 23 апреля 2007 года в Москве на 77-м году жизни.

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