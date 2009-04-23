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Сборная России по хоккею возглавила мировой рейтинг

23 апреля 2009, 09:53
Сборная России по хоккею вышла на первое место в рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), который был опубликован перед началом чемпионата мира — 2009.

Россияне догнали по очкам команду Канады и опередили эту сборную за счет лучшего результата на чемпионате мира 2008 года, сообщает официальный сайт IIHF.

В настоящее время у России и Канады по две тысячи очков. Мировой рейтинг будет обновлен по окончании ЧМ-2009. Как отмечает сайт IIHF, сейчас положение сборных можно сравнить с положением участников забега на 100 метров после 75 метров дистанции.

После чемпионата мира 2008 года, в финале которого сборная России победила Канаду (5:4 в овертайме), лидерами рейтинга были канадцы, а россияне занимали второе место. Рейтинг IIHF ведется с учетом результатов последних четырех лет, и после пересчета очков перед ЧМ-2009 Россия опередила Канаду.

Третье место в мировом рейтинге занимает Финляндия (1990 очков), четвертое — Швеция (1975), пятое — Чехия (1875), шестое — США (1815), седьмое — Швейцария (1765), восьмое — Словакия (1680), девятое — Белоруссия (1660), десятое — Норвегия (1625).

Чемпионат мира 2009 года пройдет в Швейцарии с 24 апреля по 10 мая. На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Германии (24 апреля), Франции (26 апреля) и Швейцарии (28 апреля).

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Таня
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