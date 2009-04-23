Сборная России по хоккею возглавила мировой рейтинг

Россияне догнали по очкам команду Канады и опередили эту сборную за счет лучшего результата на чемпионате мира 2008 года, сообщает официальный сайт IIHF.
В настоящее время у России и Канады по две тысячи очков. Мировой рейтинг будет обновлен по окончании
После чемпионата мира 2008 года, в финале которого сборная России победила Канаду (5:4 в овертайме), лидерами рейтинга были канадцы, а россияне занимали второе место. Рейтинг IIHF ведется с учетом результатов последних четырех лет, и после пересчета очков перед
Третье место в мировом рейтинге занимает Финляндия (1990 очков), четвертое — Швеция (1975), пятое — Чехия (1875), шестое — США (1815), седьмое — Швейцария (1765), восьмое — Словакия (1680), девятое — Белоруссия (1660), десятое — Норвегия (1625).
Чемпионат мира 2009 года пройдет в Швейцарии с 24 апреля по 10 мая. На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Германии (24 апреля), Франции (26 апреля) и Швейцарии (28 апреля).