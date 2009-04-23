Сборная России по хоккею возглавила мировой рейтинг

В настоящее время у России и Канады по две тысячи очков. Мировой рейтинг будет обновлен по окончании ЧМ-2009 . Как отмечает сайт IIHF, сейчас положение сборных можно сравнить с положением участников забега на 100 метров после 75 метров дистанции.