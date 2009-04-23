«Мегафон» решил стать интернет-провайдером

Для выхода на рынок ШПД «Мегафон» намерен купить уже существующих провайдеров. На это оператор готов потратить в 2009 году полмиллиарда долларов. Самостоятельно строить сеть для доступа в интернет «Мегафон» будет лишь в исключительных случаях, например, для крупных корпоративных клиентов.
По данным «РБК Daily», «Мегафон» вел переговоры о покупке с компаниями NetByNet, «Вестколл», и «Акадо». К 2012 году «Мегафон» планирует стать лидером на российском рынке широкополосного доступа в интернет.
Аналитики из J’Son & Partners считают, что «Мегафон», потратив на покупку провайдеров 500 миллионов долларов, до конца 2009 года займет шесть процентов рынка ШПД. По оценке ИК «Финам», для того, чтобы стать лидером рынка к 2012 году, «Мегафону» придется инвестировать в ШПД ещё 500–700 миллионов долларов.
Напомним, что в 2008 году «Вымпелком» купил оператора Golden Telecom и
МТС также рассматривает возможность выхода на рынок ШПД. Для этого оператор может приобрести компанию «