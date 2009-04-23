«Мегафон» решил стать интернет-провайдером

Аналитики из J’Son & Partners считают, что «Мегафон», потратив на покупку провайдеров 500 миллионов долларов, до конца 2009 года займет шесть процентов рынка ШПД. По оценке ИК «Финам», для того, чтобы стать лидером рынка к 2012 году, «Мегафону» придется инвестировать в ШПД ещё 500–700 миллионов долларов.