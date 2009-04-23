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«Мегафон» решил стать интернет-провайдером

23 апреля 2009, 14:15
Сотовый оператор «Мегафон» намерен выйти на рынок широкополосного доступа в интернет (ШПД), пишет газета РБК daily со ссылкой на заявление генерального директора «Мегафона» Сергея Солдатенкова.

Для выхода на рынок ШПД «Мегафон» намерен купить уже существующих провайдеров. На это оператор готов потратить в 2009 году полмиллиарда долларов. Самостоятельно строить сеть для доступа в интернет «Мегафон» будет лишь в исключительных случаях, например, для крупных корпоративных клиентов.

По данным «РБК Daily», «Мегафон» вел переговоры о покупке с компаниями NetByNet, «Вестколл», и «Акадо». К 2012 году «Мегафон» планирует стать лидером на российском рынке широкополосного доступа в интернет.

Аналитики из J’Son & Partners считают, что «Мегафон», потратив на покупку провайдеров 500 миллионов долларов, до конца 2009 года займет шесть процентов рынка ШПД. По оценке ИК «Финам», для того, чтобы стать лидером рынка к 2012 году, «Мегафону» придется инвестировать в ШПД ещё 500–700 миллионов долларов.

Напомним, что в 2008 году «Вымпелком» купил оператора Golden Telecom и интернет-провайдера «Корбина Телеком». Таким образом «Вымпелком» вышел на рынки широкополосного доступа в интернет и дальней связи.

МТС также рассматривает возможность выхода на рынок ШПД. Для этого оператор может приобрести компанию «Комстар-ОТС», однако окончательное решение по этой сделке ещё не принято.

#Новости#Мегафон#Таня#Общество
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