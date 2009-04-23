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Крестный ход перекроет движение в центре Тюмени

23 апреля 2009, 11:08
26 апреля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню празднования Антипасхи, с 12 до 13 часов на участке ул. Семакова — ул. Республики — ул. Кирова — ул. Володарского — ул. Семакова (Знаменский кафедральный собор) будет прекращено движение транспортных средств на пути следования колонны.

26 апреля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню празднования Антипасхи, с 12 до 13 часов на участке ул. Семакова — ул. Республики — ул. Кирова — ул. Володарского — ул. Семакова (Знаменский кафедральный собор) будет прекращено движение транспортных средств на пути следования колонны, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Соответствующее распоряжение подписано в администрации города на основании обращения местной православной религиозной организации прихода Знаменского кафедрального собора города Тюмени Тобольско-Тюменской Епархии русской православной церкви.

УГИБДД ГУВД по Тюменской области рекомендовано прекратить движение транспортных средств на пути всего следования колонны участников Крестного хода.

Сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени

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