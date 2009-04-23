Крестный ход перекроет движение в центре Тюмени

26 апреля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню празднования Антипасхи, с 12 до 13 часов на участке ул. Семакова — ул. Республики — ул. Кирова — ул. Володарского — ул. Семакова (Знаменский кафедральный собор) будет прекращено движение транспортных средств на пути следования колонны.

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