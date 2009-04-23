Крестный ход перекроет движение в центре Тюмени

26 апреля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню празднования Антипасхи, с 12 до 13 часов на участке ул. Семакова — ул. Республики — ул. Кирова — ул. Володарского — ул. Семакова (Знаменский кафедральный собор) будет прекращено движение транспортных средств на пути следования колонны, сообщает Nashgorod.ru
Соответствующее распоряжение подписано в администрации города на основании обращения местной православной религиозной организации прихода Знаменского кафедрального собора города Тюмени
УГИБДД ГУВД по Тюменской области рекомендовано прекратить движение транспортных средств на пути всего следования колонны участников Крестного хода.
Сообщает Nashgorod.ru