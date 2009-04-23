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Клещи появились и в Тюменском районе

23 апреля 2009, 12:21
За прошедшую неделю на территории Тюменского района лечебными учреждениями зарегистрирован первый случай присасывания клеща. Эпидемиологи прогнозируют дальнейшую активизацию клещей при повышении среднесуточной температуры.

Собираясь в лес или за город, необходимо использовать плотно прилегающую одежду, лучше светлых тонов, и специальные репелленты.

Каждые 15 мин осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины — в этих местах кожа особенно нежная и тонкая и клещ чаще всего присасывается именно там.

При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микро трещинки на руках можно заразиться энцефалитом. Обнаруженного присосавшегося клеща не вытаскивать самостоятельно, обратиться в лечебное учреждение, где окажут квалифицированную помощь, и дадут необходимые рекомендации.

Врачи рекомендуют в случае укуса клеща получить экстренную специфическую профилактику: детям до 14 лет вводится иммуноглобулин, а взрослым — иммуноглобулин и йодантипирин, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

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