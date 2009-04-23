Клещи появились и в Тюменском районе

Каждые 15 мин осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины — в этих местах кожа особенно нежная и тонкая и клещ чаще всего присасывается именно там.