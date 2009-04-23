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Хранение фальшивых денег признали уголовным преступлением

23 апреля 2009, 08:31
Совет Федерации на заседании 22 апреля внес в Уголовный Кодекс поправки, предусматривающие введение уголовной ответственности за перевозку и хранение фальшивых денег.

Согласно внесенным поправкам, уголовным преступлением считается хранение и перевозка с целью сбыта поддельных монет, банкнот и ценных бумаг в рублях и иностранной валюте.

Теперь Уголовный кодекс РФ предусматривает за хранение и перевозку фальшивок наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет (с конфискаций имущества или без нее), а за те же преступления в особо крупном размере — от семи до двенадцати лет с конфискацией.

При совершении преступления организованной группой максимальный срок составляет 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее УК РФ предусматривал наказание лишь за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

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