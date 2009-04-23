Хранение фальшивых денег признали уголовным преступлением

Теперь Уголовный кодекс РФ предусматривает за хранение и перевозку фальшивок наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет (с конфискаций имущества или без нее), а за те же преступления в особо крупном размере — от семи до двенадцати лет с конфискацией.