В Тюменской области уровень преступности продолжает падать

«В результате принятых всеми субъектами профилактики мер по итогам 1 квартала 2009 года на 45% снизилась преступность несовершеннолетних, в том числе групповая — на 48,3% и рецидивная — на 3%, а также на 20% — преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — отметил полковник Нифонтов. — Вместе с тем, в 2009 году нам предстоит осуществить широкий комплекс мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности, чтобы жители области чувствовали себя защищёнными от преступных посягательств».