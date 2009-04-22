В Тюменской области уровень преступности продолжает падать

В ходе работы коллегии принял участие
С докладом о результатах работы ОВД Тюменской области за истекший период выступил заместитель начальника ГУВД — начальник штаба полковник внутренней службы Владимир Нифонтов, который отметил, что на сегодняшний день продолжает сохраняться динамика снижения количества преступлений.
В 1 квартале текущего года число зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 2 тысячи (-18,8%), в том числе тяжких и особо тяжких на 449 (-13,5%). В структуре преступности снизилось количество убийств (-12,5%) и причинений тяжкого вреда здоровью (-4,5%), разбойных нападений (-37,6%), грабежей (-18,8%) и краж (-24,79%). Сотрудниками органов внутренних дел выявлено более половины из всех наркопреступлений, зарегистрированных в области (58,9%).
По словам Владимира Анатольевича, благодаря всесторонней поддержке Губернатора и Правительства области, которые создали благоприятные условия для работы милиции общественной безопасности, удалось достигнуть снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах на 20% (с 3326 до 2674).
«В результате принятых всеми субъектами профилактики мер по итогам 1 квартала 2009 года на 45% снизилась преступность несовершеннолетних, в том числе групповая — на 48,3% и рецидивная — на 3%, а также на 20% — преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — отметил полковник Нифонтов. — Вместе с тем, в 2009 году нам предстоит осуществить широкий комплекс мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности, чтобы жители области чувствовали себя защищёнными от преступных посягательств».