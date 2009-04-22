В Екатеринбурге пройдет заседание Совета при полпреде в УрФО

В заседании, которое пройдет под председательством полпреда Николая Винниченко, примут участие министр юстиции РФ Александр Коновалов, первый заместитель министра внутренних дел РФ
Как сообщили в Окружном информационном центре, в ходе заседания совета будут рассмотрены несколько вопросов. В том числе — об организации исполнения поручения Президента РФ в части разработки и принятия региональных программ по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации. А также об организации исполнения поручений Президента РФ по результатам проверки исполнения органами исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований требований действующего законодательства по обеспечению прав и законных интересов граждан.
Кроме того, участники заседания рассмотрят вопрос о состоянии преступности и дополнительных мерах по реализации региональных программ профилактики преступности в условиях экономического кризиса. Проанализируют мероприятия, осуществляемые в УрФО, по поддержке градо- и системообразующих предприятий.