В Екатеринбурге пройдет заседание Совета при полпреде в УрФО

Как сообщили в Окружном информационном центре, в ходе заседания совета будут рассмотрены несколько вопросов. В том числе — об организации исполнения поручения Президента РФ в части разработки и принятия региональных программ по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации. А также об организации исполнения поручений Президента РФ по результатам проверки исполнения органами исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований требований действующего законодательства по обеспечению прав и законных интересов граждан.