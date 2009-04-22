У космоса оказался вкус малины

О своем открытии ученые доложили на астрономической конференции в Университете Хертфордшира. Пресс-релиз работы доступен на сайте Института Макса Планка.
Исследователи искали органические молекулы в огромном газопылевом облаке под названием Sagittarius B2 (сокращенно Sgr B2), расположенном в центре Млечного Пути. С помощью 30-метрового телескопа из группы IRAM (Института миллиметровой радиоастрономии) астрономы анализировали спектры соединений, находящихся в горячем плотном сгустке газа вокруг формирующейся звезды, известном под именем "Большая колыбель молекул".
В предыдущих исследованиях в этом облаке были обнаружены несколько типов органических молекул. Однако соединения, найденные в новой работе, по структуре являются более сложными. Этилформиат (C2H5OCHOC) относится к классу эфиров, а n-пропилцианид (C3H7CN) - алкил цианидов. Первое соединение определяет вкус малины, а второе "ответственно" за запах рома.
Органические соединения в космосе могут образовываться при взаимодействии отдельных атомов. Полученные молекулы, в свою очередь, могут соединяться в еще более сложные структуры. Теоретически, таким образом в космосе могли формироваться, например, аминокислоты. До сих пор ученые не смогли обнаружить в космосе ни одной аминокислоты, входящей в состав белков. Однако им удалось найти родственное аминокислотам соединение - аминоацетонитрил.