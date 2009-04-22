У космоса оказался вкус малины

Органические соединения в космосе могут образовываться при взаимодействии отдельных атомов. Полученные молекулы, в свою очередь, могут соединяться в еще более сложные структуры. Теоретически, таким образом в космосе могли формироваться, например, аминокислоты. До сих пор ученые не смогли обнаружить в космосе ни одной аминокислоты, входящей в состав белков. Однако им удалось найти родственное аминокислотам соединение - аминоацетонитрил.