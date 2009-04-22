Тюменцам предлагают познакомиться со своими соседями на субботнике

По большому счету, субботник — это первый шаг к созданию самостоятельного управления своим домом. Можно доказать на практике, что все мы умеем договариваться, сотрудничать. Субботник — это действительно хорошая возможность вместе поработать и понять, справимся ли мы с тем, чтобы привести в порядок детские площадки, побелить деревья, покрасить ограждения. Совместная работа — хороший повод познакомиться со своими соседями, восстановить отношения, если они по каким-то причинам прервались, и по-соседски хорошо поговорить.