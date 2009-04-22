Тюменцам предлагают познакомиться со своими соседями на субботнике

Завтра в администрации Тюмени пройдет совещание по организации проведения субботника, где обсудят детали подготовки к этому общегородскому мероприятию, сообщает Nashgorod.ru
Очень важно, чтобы на уборку вышли жители домов. Руководители ТСЖ, управляющие компании, общественные объединения, старшие по подъездам, квартальные также должны заниматься организацией субботника, считает глава администрации Евгений Куйвашев.
По большому счету, субботник — это первый шаг к созданию самостоятельного управления своим домом. Можно доказать на практике, что все мы умеем договариваться, сотрудничать. Субботник — это действительно хорошая возможность вместе поработать и понять, справимся ли мы с тем, чтобы привести в порядок детские площадки, побелить деревья, покрасить ограждения. Совместная работа — хороший повод познакомиться со своими соседями, восстановить отношения, если они по
До официального старта осталось несколько дней, но многие предприятия уже наводят порядок. Управы предоставляют им талоны на вывоз мусора, а также помогают с инструментом. По предварительной информации, на субботники выйдут около 50 тысяч жителей.
25 апреля день может быть и пасмурным, но нужно понять, что другого, более подходящего дня для весеннего субботника у нас в этом году нет. Ведь впереди целая череда праздничных мероприятий и встретить их необходимо в чистом городе.