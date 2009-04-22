Тюменские студенты проведут лето с пользой

Чтобы попасть в студенческий отряд необходимо пройти специализированные курсы в молодёжной бирже труда. По окончании обучения слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся свидетельство установленного образца. В зависимости от выбранной специальности студенту нужно предоставить следующие документы: копию паспорта, шесть фотографий, свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН , справку из психоневрологического и наркологического диспансера, выписку из амбулаторной карты, сертификат о прививках, военный билет, медицинскую книжку, военный билет, медицинскую справку, справку с места учёбы.