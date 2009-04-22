Тюменские студенты проведут лето с пользой

Студенты готовятся к работе по следующим направлениям: проводники, вожатые, строители, трудовые отряды и сервисное обслуживание.
Молодые проводники будут обслуживать маршруты «Тюмень — Нижневартовск» и «Тюмень —
Вожатых направят в лагеря и базы отдыха. За свой труд они будут получать примерно от четырёх до шести тысяч рублей.
Строительные отряды будут работать в Тюмени, на юге области, в ХНАО и ЯНАО. Они займутся отделочными работами, работой по благоустройству и озеленению города, а также строительными работами по возведению зданий и сооружений. Минимальная зарплата юного строителя составит 15 тысяч рублей.
10–14 тысяч рублей в месяц смогут заработать трудовые и сервисные отряды. Трудовые отряды займутся благоустройством города, а сервисники поделятся на барменов, поворов и официантов.
Чтобы попасть в студенческий отряд необходимо пройти специализированные курсы в молодёжной бирже труда. По окончании обучения слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся свидетельство установленного образца. В зависимости от выбранной специальности студенту нужно предоставить следующие документы: копию паспорта, шесть фотографий, свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, справку из психоневрологического и наркологического диспансера, выписку из амбулаторной карты, сертификат о прививках, военный билет, медицинскую книжку, военный билет, медицинскую справку, справку с места учёбы.
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru руководитель штаба