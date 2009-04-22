Светлана Бахмина вернулась домой

В апреле 2006 года Бахмина была осуждена на семь лет колонии за хищение акций компании "Томскнефть" и неуплату налогов, однако в том же году Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода, прекратив производство по эпизоду уклонения от уплаты налогов в связи с истечением срока давности.