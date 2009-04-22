Светлана Бахмина вернулась домой

По данным агентства, все формальности, связанные с решением Преображенского суда Москвы об условно-досрочном освобождении Бахминой, были улажены во вторник.
"Светлана Бахмина свободна, но будет находиться под надзором уголовно-исполнительной инспекции, а также под охраной правоохранительных органов как важный свидетель", - подчеркнул источник в силовых структурах РФ.
На вопрос, когда именно Бахмина оказалась на свободе, источник заявил, что это "государственная тайна". Официальных комментариев во ФСИН России агентству получить пока не удалось.
Напомним, 21 апреля 2009 года судья Преображенского суда Москвы Ирина Вырышева постановила, что "осужденная Бахмина доказала свое исправление, у нее сформировалось уважительное отношение к человеку и обществу, она утратила общественную опасность и не нуждается в дальнейшем отбытии наказания в местах лишения свободы". Гособвинение против досрочного освобождения Бахминой не возражало.
В апреле 2006 года Бахмина была осуждена на семь лет колонии за хищение акций компании "Томскнефть" и неуплату налогов, однако в том же году Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода, прекратив производство по эпизоду уклонения от уплаты налогов в связи с истечением срока давности.
Адвокаты Бахминой несколько раз подавали прошения об условно-досрочном освобождении, но суды Мордовии, где юрист отбывала заключение, ходатайства не удовлетворяли. Также, по некоторым данным, Бахмина писала прошение о помиловании президенту Дмитрию Медведеву, которое впоследствии было отозвано.
В ноябре 2008 года в подмосковной тюремной больнице Бахмина родила третьего ребенка. Ранее друзья семьи в беседе с журналистами высказывали предположение, что бывшая заключенная не захочет общаться с прессой по меньшей мере несколько месяцев.