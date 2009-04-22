«Стиляг» и «Ликвидацию» запустят в космос

«В посылке, которую доставит на орбиту корабль „Прогресс
Главным хитом космического киносезона обещает стать фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», гремевший в российских кинотеатрах этой зимой.
По мнению психологов, эта яркая музыкальная лента сможет поднять космонавтам настроение и «создать на борту „земную“ атмосферу молодого задора и веселья». Вместе со «Стилягами» на орбиту отправятся сериал «Ликвидация» и фильм «Медвежий поцелуй» с Сергеем Бодровым в роли
«Прогресс» стартует с космодрома Байконур 7 мая, а поздно вечером 12 мая грузовик должен пристыковаться к МКС. Кроме кино, он доставит на станцию свежую прессу — журналы «Новости космонавтики», «Российский космос» и GEO.
Напомним, что на МКС сейчас трудятся три космонавта — россиянин Геннадий Падалка, американец Майкл Барратт и японец Коити Ваката. В конце мая к ним присоединится ещё одна интернациональная тройка — россиянин Роман Романенко, канадец Роберт Тирск и бельгиец Франк де Винн.