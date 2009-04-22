«Стиляг» и «Ликвидацию» запустят в космос

По мнению психологов, эта яркая музыкальная лента сможет поднять космонавтам настроение и «создать на борту „земную“ атмосферу молодого задора и веселья». Вместе со «Стилягами» на орбиту отправятся сериал «Ликвидация» и фильм «Медвежий поцелуй» с Сергеем Бодровым в роли медведя-оборотня . Голливудский кинематограф в этом наборе представит комедия «Анализируй то».