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«Стиляг» и «Ликвидацию» запустят в космос

22 апреля 2009, 17:16
Грузовой корабль «Прогресс», который отправится к МКС в мае, кроме обычного космического груза, доставит на станцию обновления в видеотеку.

«В посылке, которую доставит на орбиту корабль „Прогресс М-02 М“, мы отправили экипажу DVD-диски с фильмами», — сообщила руководитель группы психподдержки Института медико-биологических проблем РАН Ольга Козеренко.

Главным хитом космического киносезона обещает стать фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», гремевший в российских кинотеатрах этой зимой.

По мнению психологов, эта яркая музыкальная лента сможет поднять космонавтам настроение и «создать на борту „земную“ атмосферу молодого задора и веселья». Вместе со «Стилягами» на орбиту отправятся сериал «Ликвидация» и фильм «Медвежий поцелуй» с Сергеем Бодровым в роли медведя-оборотня. Голливудский кинематограф в этом наборе представит комедия «Анализируй то».

«Прогресс» стартует с космодрома Байконур 7 мая, а поздно вечером 12 мая грузовик должен пристыковаться к МКС. Кроме кино, он доставит на станцию свежую прессу — журналы «Новости космонавтики», «Российский космос» и GEO.

Напомним, что на МКС сейчас трудятся три космонавта — россиянин Геннадий Падалка, американец Майкл Барратт и японец Коити Ваката. В конце мая к ним присоединится ещё одна интернациональная тройка — россиянин Роман Романенко, канадец Роберт Тирск и бельгиец Франк де Винн.

#Новости#Кино#Космос#Ксения#Общество
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