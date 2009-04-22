Сегодня Международный день секретаря

Этот день проходит в рамках, также ставшей традиционной в США, недели профессиональных административных работников (Administrative Professionals Week), сообщает calend.ru.
Праздник празднуется в среду последней полной недели апреля.
Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса. Это и помощники директора, и офис-менеджеры, и ассистенты.
Эта профессия входит в пятерку самых востребованных.
Кстати сказать, Неделя профессиональных административных работников Administrative Professionals Week® или APW является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Интернациональной ассоциации административных работников (International Association of Administrative Professionals).