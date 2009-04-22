Россияне считают свою страну «силой добра»

Как показывает опрос GlobeScan, 66 процентов россиян полагают, что в мире их страну считают глобальной «силой добра». 13 процентов российских респондентов считают, что другие страны видят в ней угрозу миру или угрозу соседям (12 процентов).
Социологи отмечают, что уверенность россиян, что за границей у их страны хорошая репутация, соответствует растущему внутри страны представлению о России как государстве, оказывающему положительное влияние в мире. Аналогичный опрос продемонстрировал в начале 2009 года, что 82 процентов россиян полагали, что Россия оказывает позитивное влияние в мире. В
Сейчас 28 процентов опрошенных выразили мнение, что репутации России повредили конфликт с Грузией в августе 2008 года или недавний спор с Украиной
Сообщается, что в других странах мнения респондентов о России сильно отличаются. В 20 странах, где опрос был проведен ранее в 2009 году, 42 процента опрошенных отнеслись к России отрицательно. 30 процентов заявили, что Россия оказывает положительное влияние в мире.
Новый опрос GlobeScan показал, что россияне не видят очевидного сильного партнера на международной арене. Страны, которые россияне чаще всего называют в качестве основных союзников в мире, — это бывшие советские республики с многочисленным русским населением: Белоруссия (38 процентов) и Казахстан (23 процента).
Среди важных игроков на международной политической арене 14 процентов считают основным союзником Китай, 13 процентов — Германию и 11 процентов — Францию. Почти каждый десятый полагает, что у России нет союзников (12 процентов).
Что касается опасений по поводу экономической ситуации в России, то 31 процент опрошенных россиян назвали главной проблемой падающий уровень жизни или финансовые тревоги. 17 процентов считают, что это высокие цены или инфляция. 23 процента респондентов называют главной проблемой России коррупцию.
Более половины работающих россиян заявили, что сейчас они больше боятся потерять работу, чем в 2008 году (51 процент). У 37 процентов опасения потерять работу никак не изменились, а 8 процентов чувствуют себя более уверенными в завтрашнем дне.
Директор GlobeScan Сэм Маунтфорд так прокомментировал результаты опроса: «Очевидно, что нефтяной и газовый бум дал россиянам уверенность в том, что их страна может играть большую роль в мире, а не оставаться „спящим гигантом“ в международных делах, что она представляет позитивную силу в мире. Однако по мере того, как рецессия начинает сказываться на жизни людей, возможно, президенту Медведеву придется следить за появлением признаков растущей социальной напряженности».