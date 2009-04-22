Россияне считают свою страну «силой добра»

Директор GlobeScan Сэм Маунтфорд так прокомментировал результаты опроса: «Очевидно, что нефтяной и газовый бум дал россиянам уверенность в том, что их страна может играть большую роль в мире, а не оставаться „спящим гигантом“ в международных делах, что она представляет позитивную силу в мире. Однако по мере того, как рецессия начинает сказываться на жизни людей, возможно, президенту Медведеву придется следить за появлением признаков растущей социальной напряженности».