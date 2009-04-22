Россия не попала в список устойчивых к кризису стран

Напомним, в октябре S&P понизило прогноз по суверенному рейтингу России, который сейчас находится на уровне "BBB+", до "негативного". Это решение было объяснено тем, что российские компании, включая государственные, должны зарубежным кредиторам около 600 миллиардов долларов. Хотя долг собственно государства невелик и составляет около 40 миллиардов долларов, правительство может быть вынуждено взять на себя часть корпоративных обязательств.