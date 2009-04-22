Россия не попала в список устойчивых к кризису стран

В списке оказались Китай, Бразилия, Чили, Польша, Перу, Чехия, Словакия и Тунис.
Согласно отчету S&P, эти государства сумели добиться успехов в наращивании валютных резервов, сокращении госдолга и увеличении внешнеэкономической конкурентоспособности.
Как отмечает агентство, качество государственного долга развивающихся стран значительно снизилось. За последние полгода агентство снизило 10 из 43 суверенных рейтингов, а еще десяти понизило прогноз до негативного. Сейчас ни одна из развивающихся стран не имеет позитивного прогноза по рейтингу своего долга.
Разница между средней доходностью долга развивающихся стран и США составляла на 20 апреля 5,69 процентного пункта. Рекорд был установлен в октябре 2008 года, когда это значение достигло 8,65 процентного пункта.
Напомним, в октябре S&P понизило прогноз по суверенному рейтингу России, который сейчас находится на уровне "BBB+", до "негативного". Это решение было объяснено тем, что российские компании, включая государственные, должны зарубежным кредиторам около 600 миллиардов долларов. Хотя долг собственно государства невелик и составляет около 40 миллиардов долларов, правительство может быть вынуждено взять на себя часть корпоративных обязательств.
Кредитные рейтинги других стран бывшего СССР, в частности, Украины, Литвы и Латвии, были понижены. Из западноевропейских государств снижение рейтингов коснулось Исландии, Ирландии и Испании.