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Россия не попала в список устойчивых к кризису стран

22 апреля 2009, 09:45
Россия не попала в список наиболее устойчивых к финансовому кризису стран, составленному ведущим рейтинговым агентством Standard &amp; Poor's, сообщает Bloomberg.

В списке оказались Китай, Бразилия, Чили, Польша, Перу, Чехия, Словакия и Тунис.

Согласно отчету S&P, эти государства сумели добиться успехов в наращивании валютных резервов, сокращении госдолга и увеличении внешнеэкономической конкурентоспособности.

Как отмечает агентство, качество государственного долга развивающихся стран значительно снизилось. За последние полгода агентство снизило 10 из 43 суверенных рейтингов, а еще десяти понизило прогноз до негативного. Сейчас ни одна из развивающихся стран не имеет позитивного прогноза по рейтингу своего долга.

Разница между средней доходностью долга развивающихся стран и США составляла на 20 апреля 5,69 процентного пункта. Рекорд был установлен в октябре 2008 года, когда это значение достигло 8,65 процентного пункта.

Напомним, в октябре S&P понизило прогноз по суверенному рейтингу России, который сейчас находится на уровне "BBB+", до "негативного". Это решение было объяснено тем, что российские компании, включая государственные, должны зарубежным кредиторам около 600 миллиардов долларов. Хотя долг собственно государства невелик и составляет около 40 миллиардов долларов, правительство может быть вынуждено взять на себя часть корпоративных обязательств.

Кредитные рейтинги других стран бывшего СССР, в частности, Украины, Литвы и Латвии, были понижены. Из западноевропейских государств снижение рейтингов коснулось Исландии, Ирландии и Испании.

#Новости#Экономика#Россия#Ксения
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