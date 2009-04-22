Минфин разрешит регионам повысить транспортный налог в два раза

Сейчас на федеральном уровне устанавливаются только минимальные ставки транспортного налога, привязанные к мощности двигателей автомобилей, а регионы могут самостоятельно увеличивать или уменьшать его в пять раз от базовой величины. В некоторых областях уже установлены максимальные ставки транспортного налога на все классы машин, а в других, например в Москве, «по максимуму» этот налог берут только с владельцев дорогих и мощных автомобилей.