Минфин разрешит регионам повысить транспортный налог в два раза

Об этом заявил руководитель департамента налоговой и
Сейчас на федеральном уровне устанавливаются только минимальные ставки транспортного налога, привязанные к мощности двигателей автомобилей, а регионы могут самостоятельно увеличивать или уменьшать его в пять раз от базовой величины. В некоторых областях уже установлены максимальные ставки транспортного налога на все классы машин, а в других, например в Москве, «по максимуму» этот налог берут только с владельцев дорогих и мощных автомобилей.
Если же предложение Минфина будет принято, то, как считают эксперты, пострадают владельцы подержанных автомобилей — их машины не удовлетворяют современным экологическим требованиям и повышение транспортного налога затронет, в первую очередь, именно их. При этом авторы документа отмечают, что «региональные власти при желании могут не повышать налоговую нагрузку на владельцев транспортных средств либо увеличить ставки на отдельные категории с целью пополнения бюджетных средств».
Однако аналитики уверены, что инициатива Минфина негативно скажется на налогоплательщиках. «За свой счет они должны будут компенсировать субъектам недополученные ими из федерального бюджета субсидии», — заявила руководитель юридического отдела аудиторской компании МКПЦН Татьяна Винокурова. А представитель юридической компании «Яковлев и Партнеры» Екатерина Леоненкова считает, что федеральный центр «возлагает на региональные власти ответственность за любую негативную реакцию со стороны налогоплательщиков».