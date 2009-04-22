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Минфин разрешит регионам повысить транспортный налог в два раза

22 апреля 2009, 14:12
Министерство финансов предлагает изменить Налоговый кодекс (НК), разрешив региональным властям с 2010 года привязывать размер транспортного налога к экологическому классу автомобилей, а также позволив регионам увеличить верхнюю ставку налога в два раза.

Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин во время презентации нового варианта проекта «Основных направлений налоговой политики на 2010–2012 годы».

Сейчас на федеральном уровне устанавливаются только минимальные ставки транспортного налога, привязанные к мощности двигателей автомобилей, а регионы могут самостоятельно увеличивать или уменьшать его в пять раз от базовой величины. В некоторых областях уже установлены максимальные ставки транспортного налога на все классы машин, а в других, например в Москве, «по максимуму» этот налог берут только с владельцев дорогих и мощных автомобилей.

Если же предложение Минфина будет принято, то, как считают эксперты, пострадают владельцы подержанных автомобилей — их машины не удовлетворяют современным экологическим требованиям и повышение транспортного налога затронет, в первую очередь, именно их. При этом авторы документа отмечают, что «региональные власти при желании могут не повышать налоговую нагрузку на владельцев транспортных средств либо увеличить ставки на отдельные категории с целью пополнения бюджетных средств».

Однако аналитики уверены, что инициатива Минфина негативно скажется на налогоплательщиках. «За свой счет они должны будут компенсировать субъектам недополученные ими из федерального бюджета субсидии», — заявила руководитель юридического отдела аудиторской компании МКПЦН Татьяна Винокурова. А представитель юридической компании «Яковлев и Партнеры» Екатерина Леоненкова считает, что федеральный центр «возлагает на региональные власти ответственность за любую негативную реакцию со стороны налогоплательщиков».

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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