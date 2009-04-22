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Коммунисты празднуют 139-й день рождения Ленина

22 апреля 2009, 17:41
22 апреля 2009 года исполняется 139 лет со дня рождения вождя социалистической революции в России Владимира Ильича Ленина.

Однако массовых митингов и демонстраций сегодня не планируется — коммунисты лишь возложат цветы к Мавзолею в Москве, а в регионах пройдут ленинские чтения и круглые столы.

19 апреля — как раз перед днем рождения Ленина — после двух месяцев профилактических работ открылся Мавзолей на Красной площади. Споры о том, должно ли тело вожды революции оставаться в Мавзолее или его следует захоронить, ведутся и по сей день.

За последнее время число сторонников захоронения неуклонно растет, однако представители партии КПРФ считают эти попытки странными и даже берут на себя смелость утверждать, что Ленин похоронен по православным канонам — его тело находится на 2 метра ниже уровня земли.

«В мире есть очень влиятельные силы, которым Ленин не дает покоя, даже находясь в Мавзолее. Потому что он отстаивал идеалы свободы, равенства, братства, уважения к человеку труда. Ленин говорил, что империализм — это зло. Он утверждал, что спекулятивная финансовая система рано или поздно рухнет и обанкротится, а капиталистический передел мира приведет к новым войнам», — сказал Зюганов.

Но представители РПЦ придерживаются иного мнения. «Нынешнее положение тела Ленина, выставленного на всеобщее обозрение, противоречит нашей культурной традиции. Оно фактически превратилось в туристический объект», — сказал глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Он также добавил, что на месте родственников и почитателей Ленина он не «испытывал бы никакой радости от этого факта».

Всеволод Чаплин призвал учесть, что в ходе дискуссий о Ленине стоит помнить о том, что во время революции по приказу вождя пролилось много невинной крови. «На мой взгляд, в ходе дискуссии нельзя проигнорировать тот факт, что по указанию Ульянова совершались очевидно преступные и безнравственные действия, в том числе убийства многих невинных людей по принципу их социального происхождения. Это можно считать доказанным историческим фактом», — отметил священник.

Судя по всему дискуссии о роли Ленина в истории не будет конца. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященным популярности героев эпохи революции, несмотря на достаточно высокую известность Ленина, говорят о том, что любовь народа к вождю с годами падает. По информации на ноябрь 2008 года с 2005 года на 8–9% сократилась доля тех, кто испытывает симпатию к Ленину — с 50% до 42%. Антипатию к этой фигуре испытывают 30% респондентов.

Однако на волне кризиса значимость человека, боровшегося с капитализмом во всех формах, скорее всего, будет расти. Ведь начали же раскупать «Капитал» Маркса! Значит и до трудов Ленина скоро дело дойдет.

Кстати, по поводу православных канонов, на которые ссылаются нынешние коммунисты, оправдывая захоронение Ленина в Мавзолее… Звучащие из уст последователей Ильича, эти слова кажутся, по меньшей мере, странными. Вспомним, что говорил вождь мирового пролетариата о религии:

«Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, землетрясений и т. д., — вот в чем самый глубокий современный корень религии. „Страх создал богов“.

Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит „внезапное“, „неожиданное“, „случайное“ разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса».

#Новости#История#Россия#Ксения#Общество
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