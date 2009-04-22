Коммунисты празднуют 139-й день рождения Ленина

Судя по всему дискуссии о роли Ленина в истории не будет конца. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященным популярности героев эпохи революции, несмотря на достаточно высокую известность Ленина, говорят о том, что любовь народа к вождю с годами падает. По информации на ноябрь 2008 года с 2005 года на 8–9% сократилась доля тех, кто испытывает симпатию к Ленину — с 50% до 42%. Антипатию к этой фигуре испытывают 30% респондентов.