Коммунисты празднуют 139-й день рождения Ленина

Однако массовых митингов и демонстраций сегодня не планируется — коммунисты лишь возложат цветы к Мавзолею в Москве, а в регионах пройдут ленинские чтения и круглые столы.
19 апреля — как раз перед днем рождения Ленина — после двух месяцев профилактических работ открылся Мавзолей на Красной площади. Споры о том, должно ли тело вожды революции оставаться в Мавзолее или его следует захоронить, ведутся и по сей день.
За последнее время число сторонников захоронения неуклонно растет, однако представители партии КПРФ считают эти попытки странными и даже берут на себя смелость утверждать, что Ленин похоронен по православным канонам — его тело находится на 2 метра ниже уровня земли.
«В мире есть очень влиятельные силы, которым Ленин не дает покоя, даже находясь в Мавзолее. Потому что он отстаивал идеалы свободы, равенства, братства, уважения к человеку труда. Ленин говорил, что империализм — это зло. Он утверждал, что спекулятивная финансовая система рано или поздно рухнет и обанкротится, а капиталистический передел мира приведет к новым войнам», — сказал Зюганов.
Но представители РПЦ придерживаются иного мнения. «Нынешнее положение тела Ленина, выставленного на всеобщее обозрение, противоречит нашей культурной традиции. Оно фактически превратилось в туристический объект», — сказал глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Он также добавил, что на месте родственников и почитателей Ленина он не «испытывал бы никакой радости от этого факта».
Всеволод Чаплин призвал учесть, что в ходе дискуссий о Ленине стоит помнить о том, что во время революции по приказу вождя пролилось много невинной крови. «На мой взгляд, в ходе дискуссии нельзя проигнорировать тот факт, что по указанию Ульянова совершались очевидно преступные и безнравственные действия, в том числе убийства многих невинных людей по принципу их социального происхождения. Это можно считать доказанным историческим фактом», — отметил священник.
Судя по всему дискуссии о роли Ленина в истории не будет конца. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященным популярности героев эпохи революции, несмотря на достаточно высокую известность Ленина, говорят о том, что любовь народа к вождю с годами падает. По информации на ноябрь 2008 года с 2005 года на 8–9% сократилась доля тех, кто испытывает симпатию к Ленину — с 50% до 42%. Антипатию к этой фигуре испытывают 30% респондентов.
Однако на волне кризиса значимость человека, боровшегося с капитализмом во всех формах, скорее всего, будет расти. Ведь начали же раскупать «Капитал» Маркса! Значит и до трудов Ленина скоро дело дойдет.
Кстати, по поводу православных канонов, на которые ссылаются нынешние коммунисты, оправдывая захоронение Ленина в Мавзолее… Звучащие из уст последователей Ильича, эти слова кажутся, по меньшей мере, странными. Вспомним, что говорил вождь мирового пролетариата о религии:
«Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, землетрясений
Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит „внезапное“, „неожиданное“, „случайное“ разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса».