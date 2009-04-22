Комендантский час для детей и подростков одобрил Совет Федерации

Для регионов предусмотрена возможность региональными законами сокращать период комендантского часа с учетом сезона и климатических условий. Также субъекты могут снижать с учетом местных традиций возраст детей, до достижения которого не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных местах, но не более, чем на два года.