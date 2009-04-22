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Комендантский час для детей и подростков одобрил Совет Федерации

22 апреля 2009, 13:55
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий комендантский час для детей и подростков. Теперь в регионах могут запрещать детям до 18 лет, если их не сопровождают взрослые, находиться с 22:00 до 6:00 на улицах и в общественных местах.

Дети и подростки не могут появляться в помещениях, предназначенных для реализации товаров сексуального характера, алкогольной продукции, пива. Этот список может быть расширен в соответствии с решениями региональных экспертных комиссий.

Напомним, этот законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Дмитрием Медведевым. В третьем окончательном чтении Госдума изначально не приняла его, однако после внесения поправки о междугороднем общественном транспорте проект все-таки был одобрен.

Ранее комендантский час для несовершеннолетних был введен в ряде российских регионов в качестве эксперимента. Эта мера привела к снижению уровня подростковой преступности. Так, в Ивановской области он сократился на 20%.

Для регионов предусмотрена возможность региональными законами сокращать период комендантского часа с учетом сезона и климатических условий. Также субъекты могут снижать с учетом местных традиций возраст детей, до достижения которого не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных местах, но не более, чем на два года.

Согласно поправке о междугороднем транспорте, возрастной ценз для детей, находящихся в ночное время в транспорте, пересекающем границы регионов, должен быть определен в совместных соглашениях.

Одобренный Советом Федерации закон запрещает нахождение лиц, не достигших 18-летнего возраста, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей и их развитию.

Закон устанавливает обязанность родителей или лиц, их замещающих, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

#Новости#Россия#Законодательство#Ксения#Общество
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