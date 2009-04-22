Комендантский час для детей и подростков одобрил Совет Федерации

Дети и подростки не могут появляться в помещениях, предназначенных для реализации товаров сексуального характера, алкогольной продукции, пива. Этот список может быть расширен в соответствии с решениями региональных экспертных комиссий.
Напомним, этот законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Дмитрием Медведевым. В третьем окончательном чтении Госдума изначально не приняла его, однако после внесения поправки о междугороднем общественном транспорте проект
Ранее комендантский час для несовершеннолетних был введен в ряде российских регионов в качестве эксперимента. Эта мера привела к снижению уровня подростковой преступности. Так, в Ивановской области он сократился на 20%.
Для регионов предусмотрена возможность региональными законами сокращать период комендантского часа с учетом сезона и климатических условий. Также субъекты могут снижать с учетом местных традиций возраст детей, до достижения которого не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных местах, но не более, чем на два года.
Согласно поправке о междугороднем транспорте, возрастной ценз для детей, находящихся в ночное время в транспорте, пересекающем границы регионов, должен быть определен в совместных соглашениях.
Одобренный Советом Федерации закон запрещает нахождение лиц, не достигших
Закон устанавливает обязанность родителей или лиц, их замещающих, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Соответствующие изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».