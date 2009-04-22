Госдуме предложили запретить курение в подъездах

По данным интернет-газеты, проект закона внес 16 апреля на рассмотрение Госдумы РФ представитель Ульяновской области в Совете Федерации Рустем Шиянов.
Поводом для законодательной новации стало отсутствие в Жилищном кодексе ограничений на курение в подъездах и квартирах жилых домов, что, по мнению сенатора, привело к значительному росту курильщиков среди всех возрастных групп.
Как сообщает "Фонтанка.ру", для нарушителей закона предусмотрен штраф в 300 рублей. Кроме того, в исключительных случаях нарушение запрета на курение в подъездах и в местах общего пользования коммунальных квартир может привести к выселению.
В июне 2008 года 31 сенатор во главе со спикером верхней палаты Сергеем Мироновым уже выступали с похожей инициативой. Они внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о полном запрете на курение в пассажирском транспорте, в нежилых помещениях жилых домов, в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях. Штраф для нарушителей доходил до 3 тысяч рублей. Законодательных последствий инициатива сенаторов не имела.