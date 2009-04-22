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Госдуме предложили запретить курение в подъездах

22 апреля 2009, 09:34
Курение в подъездах, холлах и на лестничных клетках жилых домов, а также в квартирах без согласия всех собственников или нанимателей может оказаться под запретом.

По данным интернет-газеты, проект закона внес 16 апреля на рассмотрение Госдумы РФ представитель Ульяновской области в Совете Федерации Рустем Шиянов.

Поводом для законодательной новации стало отсутствие в Жилищном кодексе ограничений на курение в подъездах и квартирах жилых домов, что, по мнению сенатора, привело к значительному росту курильщиков среди всех возрастных групп.

Как сообщает "Фонтанка.ру", для нарушителей закона предусмотрен штраф в 300 рублей. Кроме того, в исключительных случаях нарушение запрета на курение в подъездах и в местах общего пользования коммунальных квартир может привести к выселению.

В июне 2008 года 31 сенатор во главе со спикером верхней палаты Сергеем Мироновым уже выступали с похожей инициативой. Они внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о полном запрете на курение в пассажирском транспорте, в нежилых помещениях жилых домов, в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях. Штраф для нарушителей доходил до 3 тысяч рублей. Законодательных последствий инициатива сенаторов не имела.

#Новости#Курение#Законодательство#Гос.Дума#Медицина#Ксения#Общество
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