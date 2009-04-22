Госдуме предложили запретить курение в подъездах

В июне 2008 года 31 сенатор во главе со спикером верхней палаты Сергеем Мироновым уже выступали с похожей инициативой. Они внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о полном запрете на курение в пассажирском транспорте, в нежилых помещениях жилых домов, в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях. Штраф для нарушителей доходил до 3 тысяч рублей. Законодательных последствий инициатива сенаторов не имела.