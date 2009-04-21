Сайт URA.ru засудили за экстремизм на форуме

Уральское новостное интернет-агентство URA.Ru может быть закрыто за экстремизм. Об этом пишет "Коммерсант" во вторник, 21 апреля.
Как сообщает издание, в 2008 году Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, бывший Роскомсвязьнадзор ) вынесла редакции агентства два предупреждения по поводу признаков экстремизма, обнаруженных чиновниками не в журналистских материалах, а в комментариях читателей к заметкам на сайте.
В понедельник, 20 апреля, Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу URA.Ru к Роскомнадзору о незаконности выданных агентству предупреждений за экстремизм. Ранее такие же решения были приняты Басманным судом столицы и Московским арбитражным судом. Как отмечает "Коммерсант", теперь, когда агентство проиграло дело в последней инстанции, по закону о СМИ Роскомнадзор имеет право обратиться в суд и добиться закрытия ресурса.
Как рассказала "Коммерсанту" владелец URA.Ru и его шеф-редактор Аксана Панова, первое экстремистское сообщение было оставлено читателем на форуме в 2008 году к заметке под названием "20 апреля скинхеды отметят день рождения Гитлера массовыми нападениями на иностранцев".
По словам Пановой, неизвестный желал в своем сообщении смерти первым лицам государства, а также позволил себе ряд расистских реплик. Несмотря на то что сообщение было удалено модераторами, его успело заметить территориальное управление Роскомнадзора. По итогам проверки в июне 2008 года ведомство вынесло URA.Ru предупреждение. Однако к этому времени подобные сообщения стали появляться на редакционном форуме каждый день. "Мы убеждены, что это была спланированная кампания, - рассказала изданию Панова. - Сначала мы удаляли эти сообщения, которые содержали один и тот же текст, но в итоге он был замечен, и мы получили второе предупреждение".
После этих событий редакция URA.Ru обратилась в правоохранительные органы всех регионов, где работают корреспонденты агентства. Однако это привело лишь к тому, что в агентстве началась проверка, в ходе которой сотрудники МВД и ФСБ искали признаки экстремизма уже в редакционных материалах. Авторов сообщений органы так и не нашли, несмотря на то что редакция предоставила IP-адреса компьютеров, с которых они были отправлены, и это позволило бы их вычислить.
Адвокат URA.Ru Андрей Бельянский пояснил "Коммерсанту", что "ни один суд не принял во внимание, что журналисты не имели никакого отношения к появлению экстремистских высказываний. Доказать свою правоту мы можем, только обжалуя иск Роскомсвязьнадзора о ликвидации URA.Ru, если, конечно, такой иск будет подан".
Что касается возможного иска со стороны Роскомнадзора о закрытии ресурса, то пресс-секретарь Ведомства Евгений Стрельчик заявил "Коммерсанту": "Формально теперь мы имеем право обратиться в суд с иском о закрытии СМИ. Но это происходит не автоматически. Посмотрим, как они отреагируют, поймем, разовая это недоработка или политика издания. Ведь такие высказывания нужно модерировать и отслеживать вовремя".
Между тем в редакции опасаются, что на агентстве отрабатывают технологию, с помощью которой можно будет закрыть любое неугодное СМИ, имеющее интернет-форум. По словам адвоката издания Андрея Бельянского, расширенное толкование судами понятий "интернет" и "форум" может привести "к ограничению работы всех неугодных СМИ, а на URA.Ru эта технология только отрабатывается".