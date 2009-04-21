Сайт URA.ru засудили за экстремизм на форуме

По словам Пановой, неизвестный желал в своем сообщении смерти первым лицам государства, а также позволил себе ряд расистских реплик. Несмотря на то что сообщение было удалено модераторами, его успело заметить территориальное управление Роскомнадзора. По итогам проверки в июне 2008 года ведомство вынесло URA.Ru предупреждение. Однако к этому времени подобные сообщения стали появляться на редакционном форуме каждый день. "Мы убеждены, что это была спланированная кампания, - рассказала изданию Панова. - Сначала мы удаляли эти сообщения, которые содержали один и тот же текст, но в итоге он был замечен, и мы получили второе предупреждение".