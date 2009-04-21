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Дмитрий Медведев заведет блог в "Живом журнале"

21 апреля 2009, 13:37
В среду, 22 апреля, у президента Дмитрия Медведева появится блог в "Живом журнале" (ЖЖ). Об этом сообщил газете "Ведомости" источник, близкий к компании SUP, которая владеет сервисом интернет-дневников Livejournal.com.

Платформа ЖЖ будет использована для расширения возможностей блога президента на blog.kremlin.ru, подтвердила изданию пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, в частности, там будет возможность комментировать чужие сообщения и вести дискуссии, о чем просили посетители президентского блога на официальном сайте.

Сообщается, что блог будет открыт в форме комьюнити, куда будут копироваться посты Медведева с сайта Кремля (название комьюнити пока не сообщается). Об этом рассказал "Ведомостям" сотрудник администрации президента. По его словам, ЖЖ был выбран как самый популярный сервис блогов в России, рекламы в президентском комьюнити не будет, финансовый вопрос на переговорах с компанией SUP не поднимался.

Другой чиновник сообщил, что модерировать сообщество будет та же команда, которая поддерживает блог на официальном сайте, отсеивая нецензурные высказывания, оскорбления и исправляя грамматические ошибки.

Напомним, Дмитрий Медведев завел собственный видеоблог в октябре 2008 года. В январе 2009 года посетители президентского ресурса получили возможность оставлять свои комментарии (с предварительной модерацией).

#Новости#Медведев#Блоги#Таня#Политика
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