Дмитрий Медведев заведет блог в "Живом журнале"

Платформа ЖЖ будет использована для расширения возможностей блога президента на blog.kremlin.ru, подтвердила изданию пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, в частности, там будет возможность комментировать чужие сообщения и вести дискуссии, о чем просили посетители президентского блога на официальном сайте.
Сообщается, что блог будет открыт в форме комьюнити, куда будут копироваться посты Медведева с сайта Кремля (название комьюнити пока не сообщается). Об этом рассказал "Ведомостям" сотрудник администрации президента. По его словам, ЖЖ был выбран как самый популярный сервис блогов в России, рекламы в президентском комьюнити не будет, финансовый вопрос на переговорах с компанией SUP не поднимался.
Другой чиновник сообщил, что модерировать сообщество будет та же команда, которая поддерживает блог на официальном сайте, отсеивая нецензурные высказывания, оскорбления и исправляя грамматические ошибки.
Напомним, Дмитрий Медведев завел собственный видеоблог в октябре 2008 года. В январе 2009 года посетители президентского ресурса получили возможность оставлять свои комментарии (с предварительной модерацией).