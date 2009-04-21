Дмитрий Медведев заведет блог в "Живом журнале"

Сообщается, что блог будет открыт в форме комьюнити, куда будут копироваться посты Медведева с сайта Кремля (название комьюнити пока не сообщается). Об этом рассказал "Ведомостям" сотрудник администрации президента. По его словам, ЖЖ был выбран как самый популярный сервис блогов в России, рекламы в президентском комьюнити не будет, финансовый вопрос на переговорах с компанией SUP не поднимался.