Бензин в России снова подешевел

За неделю средняя цена бензина марки АИ-90 в России снизилась с 15 рублей 92 копеек до 15 рублей 90 копеек, марки АИ-92 с 18 рублей 23 копеек до 18 рублей 16 копеек, а марки АИ-95 - с 20 рублей 71 копейки до 20 рублей 64 копеек. При этом в Москве, по данным "Московской топливной ассоциации" на 20 апреля, стоимость бензина марки АИ-80 составляет 15 рублей 94 копейки, марки АИ-92 - 18 рублей 19 копеек, марки АИ-95 - 20 рублей 31 копейка и литр дизельного топлива стоит 19 рублей 21 копейку.
В период с 6 по 12 апреля снижение цен на топливо было зарегистрировано в 30 регионах России (включая Москву, где бензин подешевел на 0,4 процента), а в семи субъектах Федерации стоимость бензина выросла. Наибольшее падение цен зарегистрировано в Хабаровске, где стоимость бензина сократилась на 3,9 процента, а самое сильно удорожание зафиксировано в Новосибирске, где цена топлива выросла на 1,3 процента.
Напомним, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее заявлял, что цена литра бензина марки АИ-95 не должна превышать в Москве 19 рублей, так как топливные компании искусственно завышают цены и у них есть потенциал для снижения. По мнению экспертов, до этой отметки бензин должен был подешеветь к апрелю, однако его цена до сих пор превышает 20-рублевую отметку.