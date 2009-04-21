Бензин в России снова подешевел

Напомним, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее заявлял, что цена литра бензина марки АИ-95 не должна превышать в Москве 19 рублей, так как топливные компании искусственно завышают цены и у них есть потенциал для снижения. По мнению экспертов, до этой отметки бензин должен был подешеветь к апрелю, однако его цена до сих пор превышает 20-рублевую отметку.