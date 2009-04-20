Windows Phone появится 11 мая

Впервые Microsoft показала Windows Phone на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале текущего года. Первые смартфоны на ее базе появятся в четвертом квартале 2009 года.
В Windows Phone изменен пользовательский интерфейс, улучшена навигация, имеется поддержка Flash, а также упрощена работа в интернете. Сенсорному экрану мобильника на Windows Phone не потребуется стилус.
Отметим, что в Барселоне Windows Phone демонстрировалась на новых смартфонах HTC. После этого один из них был украден.