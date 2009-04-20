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Windows Phone появится 11 мая

20 апреля 2009, 13:31
Корпорация Microsoft выпустит мобильную операционную систему Windows Phone (Windows Mobile 6.5) 11 мая, сообщает Electronista. Официально о выпуске этой платформы объявят на конференции TechEd 2009.

Впервые Microsoft показала Windows Phone на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале текущего года. Первые смартфоны на ее базе появятся в четвертом квартале 2009 года.

В Windows Phone изменен пользовательский интерфейс, улучшена навигация, имеется поддержка Flash, а также упрощена работа в интернете. Сенсорному экрану мобильника на Windows Phone не потребуется стилус.

Отметим, что в Барселоне Windows Phone демонстрировалась на новых смартфонах HTC. После этого один из них был украден.

#Новости#Microsoft#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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