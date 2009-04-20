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В заводной ноутбук установят гигагерцевый процессор

20 апреля 2009, 18:35
В ультрадешевый ноутбук XO, выпускаемый фондом OLPC, начнут устанавливать процессор VIA C7-M, максимальная тактовая частота которого равна одному гигагерцу, сообщает Electronista. В настоящее время в ХО устанавливают 500-мегагерцевый процессор AMD Geode.

Минимальная частота чипа VIA C7-M, который будут устанавливать в ХО, составляет 400 мегагерц. Какой именно процессор поставят в тот или иной ХО, зависит от модели нетбука.

Новый процессор позволит нетбуку ХО работать с трехмерной графикой, HD-видео и объемным звуком. Энергопотребление компьютера после установки процессора VIA C7-M не увеличится, а его цена снизится.

Вместе с новым процессором ХО увеличат оперативную память до одного гигабайта. Объем встроенного накопителя этого лэптопа составит четыре гигабайта. В качестве опции в нетбук могут установить восьмигигабайтный накопитель.

Первые прототипы нетбука ХО с процессором VIA появятся в мае текущего года. Серийное производство таких компьютеров начнется в августе.

Видимо, ноутбук OLPC с процессором VIA будет называться XO-1.5. Нетбук XO-2 был анонсирован в мае 2008 года. Он состоит из двух широкоформатных сенсорных дисплеев и должен появится в 2010 году. Его предполагаемая цена составит 75 долларов. Модель ХО-1, выпускаемая в настоящее время, стоит 188 долларов.

#Новости#Компьютеры#Таня#Общество
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