В заводной ноутбук установят гигагерцевый процессор

Видимо, ноутбук OLPC с процессором VIA будет называться XO-1.5. Нетбук XO-2 был анонсирован в мае 2008 года. Он состоит из двух широкоформатных сенсорных дисплеев и должен появится в 2010 году. Его предполагаемая цена составит 75 долларов. Модель ХО-1, выпускаемая в настоящее время, стоит 188 долларов.