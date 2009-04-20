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Учеба в тюменских вузах все-таки подорожала

20 апреля 2009, 11:18
Надежды студентов и их родителей на то, что руководство вузов откликнется на обращение президента Медведева и заморозит цены на обучение, не оправдались.
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Тюмень

В первых числах апреля студентам ТюмГУ раздали дополнительные соглашения, где указаны новые суммы на 2009-2010 учебный год. На ряд специальностей плату повысили на 20 и больше процентов.

В Тюменском нефтегазовом университете о решении повысить цены пока официально не объявили. Но на пресс-клубе ректор университета Николай Карнаухов сказал, что не сможет удерживать стоимость обучения на уровне прошлого года, так как инфляция растет, цены на коммунальные услуги поднялись и преподавателям необходимо индексировать зарплату с учетом инфляции.

А в других тюменских вузах - медакадемии, архитектурно-строительном университете, академии искусств и культуры на ученых советах были приняты решения о «заморозке» стоимости обучения на договорной основе. Это подтвердили начальник экономического отдела строительной академии Елена Филатова и сотрудник договорно-правового отдела медицинской академии Юлия Кузнецова.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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