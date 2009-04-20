Учеба в тюменских вузах все-таки подорожала

В Тюменском нефтегазовом университете о решении повысить цены пока официально не объявили. Но на пресс-клубе ректор университета Николай Карнаухов сказал, что не сможет удерживать стоимость обучения на уровне прошлого года, так как инфляция растет, цены на коммунальные услуги поднялись и преподавателям необходимо индексировать зарплату с учетом инфляции.