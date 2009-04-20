Учеба в тюменских вузах все-таки подорожала

В первых числах апреля студентам ТюмГУ раздали дополнительные соглашения, где указаны новые суммы на 2009-2010 учебный год. На ряд специальностей плату повысили на 20 и больше процентов.
В Тюменском нефтегазовом университете о решении повысить цены пока официально не объявили. Но на пресс-клубе ректор университета Николай Карнаухов сказал, что не сможет удерживать стоимость обучения на уровне прошлого года, так как инфляция растет, цены на коммунальные услуги поднялись и преподавателям необходимо индексировать зарплату с учетом инфляции.
А в других тюменских вузах - медакадемии, архитектурно-строительном университете, академии искусств и культуры на ученых советах были приняты решения о «заморозке» стоимости обучения на договорной основе. Это подтвердили начальник экономического отдела строительной академии Елена Филатова и сотрудник договорно-правового отдела медицинской академии Юлия Кузнецова.