Тюменским предпринимателям предоставлена рассрочка платы за техприсоединение

Согласно внесенным изменениям в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям срок выплат составляет 3 года. Об этом 17 апреля 2009 года, сообщил Игорь Веретенников – заместитель руководителя - начальник отдела контроля за монополистической деятельностью Тюменского УФАС России.
Немаловажно, что авансовый платеж рассрочки составляет 5% размера платы за присоединение. Внесение платежа осуществляется ежеквартально равными долями от общей суммы рассрочки с даты фактического подписания сторонами акта об осуществлении присоединения.
Игорь Веретенников подчеркнул, что ранее оплата за технологическое присоединение вносилось единовременно, что являлось существенным барьером для начала бизнеса. «Открывающимся предприятиям необходимо было на первом этапе своей деятельности изыскивать крупную сумму для подключения. Сегодня же это возможно сделать без каких-либо кредитов, затратив, только свои средства», - сказал он.
Стоит отметить, что по новым правилам плата за техподключение существенно снижена. Теперь для предприятий с энергетическими установками с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт она составляет не более 550 рублей - сообщили Nashgoro.ru в пресс-службе Тюменского УФАС.
Так как сетевые организации являются субъектами естественных монополий, они обязаны соблюдать Федеральный закон «О защите конкуренции». А именно не злоупотреблять своим доминирующим положением: не уклоняться от заключения договора или завышать сумму оплаты. Игорь Валерьевич объяснил, что при желании какого-либо предприятия заключить договор о технологическом подключении сетевая организация должна в течение 15 дней направить ему проект договора. «Если данное условие не будет выполняться сетевой организацией, мы будем расценивать это как уклонение от заключения договора. К таким компаниям, в случае поступившего заявления, будут применены меры», - подчеркнул он.
Согласно ст 14.31 КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением предусмотрен оборотный штраф для юридических лиц в размере от одной сотой до 15 сотых от выручки правонарушителя.
В связи с новыми правилами тюменские антимонопольщики ждут новую волну обращений от физических и юридических лиц, касающихся предусмотренной рассрочки.