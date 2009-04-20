Тюменским предпринимателям предоставлена рассрочка платы за техприсоединение

Так как сетевые организации являются субъектами естественных монополий, они обязаны соблюдать Федеральный закон «О защите конкуренции». А именно не злоупотреблять своим доминирующим положением: не уклоняться от заключения договора или завышать сумму оплаты. Игорь Валерьевич объяснил, что при желании какого-либо предприятия заключить договор о технологическом подключении сетевая организация должна в течение 15 дней направить ему проект договора. «Если данное условие не будет выполняться сетевой организацией, мы будем расценивать это как уклонение от заключения договора. К таким компаниям, в случае поступившего заявления, будут применены меры», - подчеркнул он.