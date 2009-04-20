ТОП-10 городов с самыми смешными названиями

9. Городка Truth or Consequences (Правда или последствия) в штате Нью-Мексико, США, поддались на призывы организаторов одноименного игрового радио-шоу, популярного в 50-е годы, пообещавшие перенести производство в тот населенный пункт, который переименуется в честь программы. До этого город носил достаточно банальное название Hot Springs (Горячие источники) и был известен как спа-курорт.