ТОП-10 городов с самыми смешными названиями

ТОП-10 городов мира с самыми веселыми названиями выглядит следующим образом:
1. Хлопковая столица Австралии Wee Waa (Уии-Уаа), название которого может вполне соответствовать месту рождения комического персонажа Бората, утверждают туристы;
2. Городок в штате Аризона, США Why (почему). Причина такого названия в транскрипции буквы Y - так как город стоит на слиянии двух широких автомобильных шоссе;
3. Город в Канаде в провинции Альберта с названием Head-Smashed-In Buffalo Jump (Голова, разбитая при прыжке бизона). Городок является частью культурного наследия ЮНЕСКО, а его название происходит от старого способа охоты на дикого быка;
4. Город Kissing (глагол поцеловать) в Германии;
5. Южноафриканский город с названием Try Again (Попробуй еще раз).
6. Городок Slime (Липкая грязь или слизь). Город известен как рай для любителей рафтинга.
7. Город Roseberry Topping (Земляничная верхушка) в Англии. Местечко расположено на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид. Как сообщает сайт, название происходит из древненорвежского языка, и означает Скала бога Одина.
8. Городок на Каймановых островах с незатейливым названием Hell (Ад), известный своими мрачными, мистическими скалами. Почтовое отделение города предоставляет всем туристам уникальную возможность послать знакомым открытку из Ада.
9. Городка Truth or Consequences (Правда или последствия) в штате Нью-Мексико, США, поддались на призывы организаторов одноименного игрового радио-шоу, популярного в 50-е годы, пообещавшие перенести производство в тот населенный пункт, который переименуется в честь программы. До этого город носил достаточно банальное название Hot Springs (Горячие источники) и был известен как спа-курорт.
10. Город в штате Пенсильвания, носящий имя King of Prussia (Король Пруссии), получил свое название от одноименной таверны, построенной в начале 18 века, вокруг которой и стали селиться первые жители.