Россияне выиграли «Кубок Тюменского региона»

Переполненные трибуны тюменского Дворца спорта стали свидетелями великолепного зрелища. Нерв игры витал в воздухе с первого и до последнего мгновений поединка. В стартовом периоде хозяева льда забросили четыре шайбы, пропустив лишь одну. Однако это не должно вводить в заблуждение. Борьба шла на равных. Счёт на шестой минуте открыл Егор Дугин. Однако на экваторе отрезка Томас Девечка восстановил равновесие.