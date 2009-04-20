Россияне выиграли «Кубок Тюменского региона»

Переполненные трибуны тюменского Дворца спорта стали свидетелями великолепного зрелища. Нерв игры витал в воздухе с первого и до последнего мгновений поединка. В стартовом периоде хозяева льда забросили четыре шайбы, пропустив лишь одну. Однако это не должно вводить в заблуждение. Борьба шла на равных. Счёт на шестой минуте открыл Егор Дугин. Однако на экваторе отрезка Томас Девечка восстановил равновесие.
Решающим в этом поединке стала вторая половина первого периода. Россияне провели в ворота Матея Кристина три шайбы – отличились Павел Чернов, Пётр Хохряков и Станислав Тунхузин.
Во втором отрезке россияне сбавили обороты. Долгое время никому из соперников отличиться не удалось, и лишь в самой его концовке Давид Пуна вновь сократил разрыв в счёте.
Исход встречи стал ясен на 42-й минуте. После паса Кирилла Петрова шайбу забросил Антон Лазарев. Как оказалось, форвард мытищинского «Атланта» поставил этим голом точку в «Кубке Тюменского региона». Сборная России в Тюмени по-прежнему непобедима!
Шайбы забросили: 5.42 – Дугин (Тунхузин, Тимкин) – 1:0, 12.25 – Девечка (бол.) – 1:1, 14.25 – Чернов (Лазарев, Чудинов, бол.) – 2:1, 15.06 – Хохряков (Раисов, Радчук, бол) – 3:1, 17.35 – Тунхузин (Дугин, бол) – 4:1, 39.03 – Пуна (Илло) – 4:2, 41.31 – Лазарев (Петров, Хохряков) – 5:2.
Штраф: 8-37. Броски: 39-30 (17-10, 10-10, 12-10).
Лучшими игроками турнира стали: вратарь Матей Кристин (Словакия), защитник - Давид Рундблад (Швеция), нападающий - Пётр Хохряков (Россия), бомбардир - Антон Родин (Швеция).