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Россияне выиграли «Кубок Тюменского региона»

20 апреля 2009, 12:35
Завершился хоккейный «Кубок Тюменского региона» с участием четырёх молодёжных сборных. В финале команда России одолела представителей Словакии – 5:2.
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Тюмень

Переполненные трибуны тюменского Дворца спорта стали свидетелями великолепного зрелища. Нерв игры витал в воздухе с первого и до последнего мгновений поединка. В стартовом периоде хозяева льда забросили четыре шайбы, пропустив лишь одну. Однако это не должно вводить в заблуждение. Борьба шла на равных. Счёт на шестой минуте открыл Егор Дугин. Однако на экваторе отрезка Томас Девечка восстановил равновесие.

Решающим в этом поединке стала вторая половина первого периода. Россияне провели в ворота Матея Кристина три шайбы – отличились Павел Чернов, Пётр Хохряков и Станислав Тунхузин.

Во втором отрезке россияне сбавили обороты. Долгое время никому из соперников отличиться не удалось, и лишь в самой его концовке Давид Пуна вновь сократил разрыв в счёте.

Исход встречи стал ясен на 42-й минуте. После паса Кирилла Петрова шайбу забросил Антон Лазарев. Как оказалось, форвард мытищинского «Атланта» поставил этим голом точку в «Кубке Тюменского региона». Сборная России в Тюмени по-прежнему непобедима!

Шайбы забросили: 5.42 – Дугин (Тунхузин, Тимкин) – 1:0, 12.25 – Девечка (бол.) – 1:1, 14.25 – Чернов (Лазарев, Чудинов, бол.) – 2:1, 15.06 – Хохряков (Раисов, Радчук, бол) – 3:1, 17.35 – Тунхузин (Дугин, бол) – 4:1, 39.03 – Пуна (Илло) – 4:2, 41.31 – Лазарев (Петров, Хохряков) – 5:2.

Штраф: 8-37. Броски: 39-30 (17-10, 10-10, 12-10).

Лучшими игроками турнира стали: вратарь Матей Кристин (Словакия), защитник - Давид Рундблад (Швеция), нападающий - Пётр Хохряков (Россия), бомбардир - Антон Родин (Швеция).

#Новости#Тюмень#Спорт#Хоккей#Ксения
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